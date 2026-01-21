เสน่ห์ของ เอฟเอ คัพ / คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"

คอลัมน์ “Final Whistle" โดย "ผู้เล่นคนที่ 12"
เร็กซ์แฮม สโมสรของ ไรอัน เรย์โนลด์ นักแสดงระดับฮอลลีวูดเจ้าของบทบาทฮีโร่มาดกวน เดดพูล ที่สร้างประวัติศาสตร์เลื่อนชั้น 3 ปีติดต่อกัน นับตั้งแต่อยู่ในเนชันแนลลีก (ลีกกึ่งอาชีพของอังกฤษ) สู่ลีกระดับ 2 ของอังกฤษอย่างเดอะแชมเปียนชิปในฤดูกาลนี้เป็นปีแรก
ล่าสุด เร็กซ์แฮม ลงเล่นศึก เอฟเอ คัพ เอาชนะทีมจาก พรีเมียร์ลีก เป็นครั้งแรกในรอบ 26 ปี โดยเฉือนจุดโทษ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 4-3 หลังเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษยังเสมอกัน 3-3 ยังไม่หมดแค่นั้น แมคเคิลส์ฟิลด์ ทีมเล็กๆ ก็สร้างข่าวพาดหัวไปทั่วโลกด้วยการเขี่ย คริสตัล พาเลซ แชมป์เก่าตกรอบ ขณะที่ทีมใหญ่อย่าง ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ก็จอดป้ายเพียงแค่รอบ 3 ถือเป็นเสน่ห์ของถ้วยเก่าแก่ใบนี้อย่างแท้จริง
แน่นอนว่า เอฟเอ คัพ รอบ 3 ยังไม่มี VAR หรือ วิดีโอช่วยตัดสิน เข้ามาทำลายหรือชะลอความสนุก ขณะที่ แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็ถล่ม เอ็กซ์เตอร์ ซิตี้ ทีมจากลีกวัน 10-1 อะไรที่ไม่ได้เห็นเราก็ได้เห็นในถ้วยใบนี้
ย้อนไปการที่ พาเลซ ตกรอบ 3 ด้วยฝีมือของ แมคเคิลส์ฟิลด์ ทีมที่อยู่อันดับต่ำกว่าทีมของ โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ ถึง 117 อันดับในระบบฟุตบอลอังกฤษ มันค่อนข้างเหลือเชื่อมาก เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีทีมจากลีกสูงสุดแพ้ให้กับทีมจากลีกดิวิชั่น 6 มาก่อน แมคเคิลส์ฟิลด์ นั้นเล่นอยู่ในเนชั่นแนลลีกนอร์ท
แมคเคิลส์ฟิลด์ ซึ่งมี จอห์น รูนีย์ น้องชายของ เวย์น รูนีย์ อดีตกัปตันทีม แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ดและทีมชาติอังกฤษ เป็นผู้จัดการทีม ประกอบด้วยผู้เล่นที่ทำงานพาร์ทไทม์และมีงานประจำทำอยู่แล้ว หลังจบเกม แซม ฮีธโคต กองหลัง กลับไปทำงานเป็นครูพละศึกษาในเช้าวันจันทร์ ขณะที่ พอล ดอว์สัน กัปตันทีมและผู้ทำประตู ทำงานให้กับบริษัทผลิตเทียนหอม
แมนฯยู ที่จอดป้ายรอบ 3 คือแพ้คาบ้านแก่ ไบรท์ตัน 1-2 หมายความว่าพวกเขาตกรอบการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในประเทศทั้งสองรายการตั้งแต่รอบแรกเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฤดูกาล 1981-82 ส่งผลให้พวกเขาจะได้ลงเล่นเกมชุดใหญ่เพียง 40 นัดในฤดูกาลนี้ ซึ่งเป็นจำนวนเกมที่น้อยที่สุดของสโมสรนับตั้งแต่ฤดูกาล 1914-15
แต่สำหรับแฟนบอลที่อยากมีความรู้สึกเหมือนรถไฟเหาะจะเป็นทีมไหนไปไม่ได้นอกจาก เร็กซ์แฮม ทีมจากแชมเปี้ยนชิพ ได้ก้าวขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อตั้งแต่ ไรอัน เรย์โนลด์ส หนึ่งในเจ้าของร่วมซื้อสโมสรเมื่อ 5 ปีก่อน ตอนที่พวกเขายังอยู่ในเนชั่นแนลลีก ซึ่งเป็นลีกระดับ 5 พวกเขากลายเป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลอังกฤษที่เลื่อนชั้นได้ 3 ปีติดต่อกัน และตอนนี้พวกเขาก็อยู่ห่างจากโซนเพลย์ออฟของแชมเปี้ยนชิพเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้น ดังนั้นความฝันอันเหลือเชื่อที่จะได้เล่นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลหน้าจึงยังคงอยู่
แต่ตลอดการไต่ระดับของ เร็กซ์แฮม พวกเขาไม่เคยเผชิญหน้ากับทีมจากพรีเมียร์ลีกเลย จนกระทั่ง ฟอเรสต์ มาเยือน การได้เล่นกับทีมระดับท็อปจะเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ผู้จัดการทีม ฟิล พาร์กินสัน ประเมินได้ว่าทีม เร็กซ์แฮม อยู่ห่างจากลีกสูงสุดมากน้อยแค่ไหน และแสดงให้เห็นว่ายังต้องทำงานหนักอีกมากแค่ไหน
เร็กซ์แฮม แสดงให้เห็นถึงฟอร์มการเล่นที่บ่งบอกว่าพวกเขาไม่ได้ห่างไกลจากการแข่งขันกับทีมจากพรีเมียร์ลีก เกมที่ดุเดือดจบลงด้วยการเสมอกัน 3-3 โดยผู้รักษาประตู อาร์เธอร์ โอคอนควอ กลายเป็นฮีโร่ในการดวลจุดโทษที่ชนะ 4-3 ทำให้เร็กซ์แฮมผ่านเข้ารอบที่ 4 ในที่สุด
เร็กซ์แฮม ตอนนี้กำลังมั่นใจเต็มเปี่ยม แถมรอบ 4 เอฟเอ คัพ จะได้เล่นในบ้านเจอกับ อิปสวิช ถือว่างานไม่ยากมีโอกาสผ่านเข้ารอบสูง ขณะที่ แมคเคิลส์ฟิลด์ ได้เล่นในรังเจอกับทีมระดับ พรีเมียร์ลีก อีกครั้งก็คือ เบรนท์ฟอร์ด ถือว่าน่าสนใจทีเดียวว่าแจ๊คผู้ฆ่ายักษ์ทีมนี้จะผ่านไปได้อีกด่านหรือไม่