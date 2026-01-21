“ต๊อด-ปิติ" คว้า 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ศึกแบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์เกมส์ 2026

การแข่งขันแบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ที่สนาม ที ไทยแลนด์ แบดมินตัน อารีน่า ระหว่างวันที่ 17–21 มกราคม 2569 โดยมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัยอย่างคึกคัก
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการลงสนามของ ต๊อด–ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่ลงแข่งขันถึง 2 รุ่นอายุ โดยในประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 90 ปีขึ้นไป จับคู่กับ จักรพันธ์ ธนธีรธรรม เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นอันดับ 1 ของสาย ก่อนเอาชนะ ทรงพล อนุกฤตยาวรรณ และสุรศักดิ์ อิ่มทองคำ 2 เกมรวด ส่วนรอบชิงชนะเลิศก็เอาชนะปัลลภ เขียวสุทธิ และภาณุวัตน์ เงินศรีสุข 2 เกมรวด ด้วยคะแนน 21-18 และ 21-19 คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ
ขณะที่ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป กลุ่ม A ซึ่งแข่งขันแบบพบกันหมด คุณปิติ จับคู่กับ พ.ต.ต.ศุภชัย พินธุวัฒน์ คว้าอีก 1 เหรียญเงินจากผลงานชนะ 1 แพ้ 1 นัด โดยปีที่แล้ว ปิติ ภิรมย์ภักดี คว้า 2 เหรียญเงินในรายการนี้