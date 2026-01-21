xs
พีพีทีวี ยิงสด “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ทุกวัน 20–26 ม.ค. ร่วมส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยหัวใจนักสู้ ทวงบัลลังก์เจ้าเหรียญทอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 ขอเชิญชวนชาวไทยทั่วประเทศ รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬา “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ร่วมส่งเสียงเชียร์และกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยหัวใจนักสู้ ลงสนามแข่งขันในการลุ้นเหรียญทองตลอดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคม 2569 โดย พีพีทีวี ประเดิมความยิ่งใหญ่ยิงสดพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันอังคารที่ 20 มกราคม นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป และห้ามพลาด! การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาหลากหลายประเภท ที่จะขนทัพความมันส์มาให้แฟนกีฬาชาวไทยได้ร่วมส่งเสียงเชียร์กันแบบสด ๆ ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

การแข่งขันมหกรรมกีฬาคนพิการ “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ประเทศไทยกลับมารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ต่อเนื่องจากความสำเร็จในการจัดการแข่งขัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่เพิ่งปิดฉากลงไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา นับเป็นการหวนกลับมาจัดการแข่งขันรายการนี้ในประเทศไทยอีกครั้งในรอบ 18 ปี โดยเมืองหลักในการจัดการแข่งขันยังคงปักหลักที่ จ.นครราชสีมา (โคราช) เช่นเดิม พร้อมต้อนรับนักกีฬาจาก 10 ชาติสมาชิกสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (APSF) ที่เข้าร่วมชิงชัยเหรียญทอง ได้แก่ อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, บรูไน, เวียดนาม, ลาว, เมียนมา, ติมอร์-เลสเต และ ไทย ในฐานะเจ้าภาพ

สำหรับผลงานของทัพนักกีฬาไทยหัวใจนักสู้ในศึกอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ผ่านมา ไทยจบที่ อันดับ 2 คว้า 126 เหรียญทอง 110 เหรียญเงิน และ 92 เหรียญทองแดง ส่งผลให้เป้าหมายปีนี้ คือการทวงคืนตำแหน่งเจ้าเหรียญทองกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเป้าหมายกวาด 231 เหรียญทอง

ทั้งนี้ ทัพนักกีฬาไทยที่ลงชิงชัยในศึกอาเซียนพาราเกมส์ครั้งนี้ เหล่าซูเปอร์สตาร์ความหวังของไทยมากันครบ นำโดย “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ เจ้าของ 5 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ นับเป็นการลงแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ครั้งแรกของเจ้าตัว ตามด้วย “รุ่ง” รุ่งโรจน์ ไทยนิยม นักกีฬาเทเบิลเทนนิส เจ้าของเหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ 2012, “กร” พงศกร แปยอ นักกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่ง 800 เมตร เจ้าของ 6 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ และ “ปิ่น” อัญชญา เกตุแก้ว นักกีฬาว่ายน้ำเจ้าของ 7 เหรียญทอง จากการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 12

แฟน ๆ ชาวไทยทั้งประเทศห้ามพลาด! ร่วมส่งเสียงเชียร์และส่งแรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยหัวใจนักสู้ ในฐานะเจ้าภาพศึก “อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13” ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคมนี้ พีพีทีวี ถ่ายทอดสดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป พร้อมติดตามผลการแข่งขันและอัปเดตทุกความเคลื่อนไหวตลอดทัวร์นาเมนต์ รวมถึงการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันอังคารที่ 20 มกราคมนี้ เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป รับชมได้ทางหน้าจอ PPTV HD 36 และ PPTV Sports


