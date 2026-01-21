กรมพลศึกษารับไฟพระฤกษ์ก่อนเปิดฉากกีฬานักเรียน "ฅนบุรีรัมย์เกมส์“

นายมงคล วิมลรัตน์ อธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วย นายปิยะ ปิจนำ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้บริหารกรมพลศึกษา และคณะกรรมการ เดินเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อจุดในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 "ฅนบุรีรัมย์เกมส์“
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 “ฅนบุรีรัมย์เกมส์” เฝ้า รับพระราชทานไฟพระฤกษ์ เพื่อเชิญไปจุดในพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ จังหวัดบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ประจำปี 2569 “ฅนบุรีรัมย์เกมส์” ระหว่างวันที่ 4-12 กุมภาพันธ์ 2569 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ มีการแข่งขัน 26 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, กอล์ฟ, คาราเต้, จักรยาน, เซปักตะกร้อ, เทควันโด, เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, บาสเกตบอล และบาสเกตบอล 3x3, แบดมินตัน, ปันจักสีลัต, เปตอง, ฟุตซอล, ฟุตบอล, มวยไทยสมัครเล่น, มวยสากลสมัครเล่น, ยกน้ำหนัก, รักบี้ฟุตบอล 7 คน , ลีลาศ, วอลเลย์บอล และวอลเลย์บอลชายหาด, ว่ายน้ำ, วู้ดบอล, สนุกเกอร์, หมากล้อม, ฮอกกี้, แฮนด์บอล และกีฬาสาธิตอีก 3 ชนิด ประกอบด้วย ฟุตวอลเลย์, บริดจ์ และฮับกิโด โดยมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วยการแข่งขันจำนวน 6,800 คน