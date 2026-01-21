“Maviston Mai Khao” ทำถึง! ชูความสำเร็จบนเวทีระดับภูมิภาค คว้ารางวัล “Best Beachfront Development”

มาวิสตั้น ไม้ขาว (Maviston Mai Khao) โครงการมิกซ์ยูสระดับพรีเมียมในรูปแบบโรงแรมและเรสซิเดนซ์ริมชายหาดอันดามัน ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการคว้ารางวัลชนะเลิศสาขา “Best Beachfront Development” จากเวที DOT Property Southeast Asia Awards 2025 ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโครงการระดับลักชัวรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมเดินหน้ายกระดับเกาะภูเก็ตให้เป็นจุดหมายปลายทางของการอยู่อาศัยระดับโลก
รางวัล DOT Property Southeast Asia Awards 2025 เป็นหนึ่งในรางวัลอันทรงเกียรติและน่าเชื่อถือที่สุดในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปรียบเสมือนเครื่องยืนยันถึงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศ ทั้งในด้านทำเลเชิงยุทธศาสตร์ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ครอบครอง
ความโดดเด่นที่ทำให้ มาวิสตั้น ไม้ขาว ทะยานสู่การเป็นเบอร์หนึ่งบนเวทีระดับภูมิภาค คือความได้เปรียบทางด้านทำเลที่ตั้งบน “หาดไม้ขาว” พื้นที่ริมทะเลที่คงความอุดมสมบูรณ์และเงียบสงบที่สุดแห่งหนึ่งของภูเก็ต โดยโครงการตั้งอยู่บนพื้นที่หน้าหาดที่ยาวกว่า 600 เมตร มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุด ภายใต้คอนเซปต์ “Beachfront Living” ที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตเข้ากับธรรมชาติอย่างลงตัว ซึ่งถือเป็นทำเลที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการพักอาศัยและการเติบโตของมูลค่าที่ดินในอนาคต
นอกจากนั้น การดีไซน์และวิศวกรรมระดับพรีเมียม ยังสร้างความเหนือระดับให้กับโครงการอย่างลงตัว โดยเน้นความโปร่งโล่ง หน้าต่างบานกว้าง พร้อมรับทัศนียภาพของท้องทะเลและแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ พร้อมวิศวกรรมร่วมสมัยและเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงที่ทนทานต่อสภาพอากาศริมทะเล เพื่อให้มั่นใจในมาตรฐานคุณภาพระยะยาว
ยูนิตพักอาศัยถูกออกแบบให้ตอบโจทย์ผู้พักอาศัยยุคใหม่ไปจนการอยู่อาศัยระยะยาว เน้นความกว้าง และฟังก์ชั่นใช้งานจริง รวมถึงรองรับโอกาสทางธุรกิจด้วยโปรแกรมการบริหารจัดการเช่า (Rental Management Program) ที่การันตีผลตอบแทนแก่ผู้ลงทุน ตอกย้ำการเป็นสินทรัพย์ที่คุ้มค่า ทั้งนี้ โครงการฯ ได้รับการบริหารจัดการโดยทีมงานที่ให้ความสำคัญกับรายละเอียดในทุกขั้นตอน เพื่อนำเสนอประสบการณ์อยู่อาศัยระดับรีสอร์ตในทุกวัน
คุณกรกฤต งานทวี ผู้บริหารจาก Maviston กล่าวว่า “รางวัล Best Beachfront Development คือเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของทีมงานทุกคนในการสร้างมาตรฐานใหม่ให้อสังหาริมทรัพย์ริมทะเลในระดับภูมิภาค เราไม่ได้เพียงแค่สร้างที่อยู่อาศัย แต่เรากำลังสร้างสถาปัตยกรรมที่มอบคุณค่าทางอารมณ์และมูลค่าทางเศรษฐกิจไปพร้อมกัน ที่ มาวิสตั้น ไม้ขาว เราทำให้เส้นขอบฟ้าและท้องทะเลกลายเป็นส่วนหนึ่งของคำว่าบ้านอย่างแท้จริง”