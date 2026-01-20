อาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ 13 เปิดฉากค่ำนี้ ศิลปินดังยกทัพสร้างสีสัน ฮีโร่นักกีฬาคนพิการไทยเตรียมจุดคบเพลิง

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะมีขึ้น 20-26 มกราคมนี้ ที่จังหวัดนครราชสีมา ล่าสุดประเทศไทยประกาศความพร้อมเตรียมพร้อมเปิดฉากมหกรรมกีฬาคนพิการระดับภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ กับ พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 มกราคม 2569 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา แล้ว
สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ฯ โดยจะจัดเต็มการแสดงแสง สี เสียง ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาอาเซียนและทั่วโลก ผ่านการแสดง 3 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 “บทประสานแห่งหัวใจ”, ชุดที่ 2 “ฮาร์ทบีท อีสาน ป๊อป” และชุดที่ 3 “จังหวะหัวใจแห่งความฝัน”
นอกจากนี้ ยังมีศิลปินชื่อดังระดับประเทศร่วมสร้างสีสันบนเวที นำโดย สุนารี ราชสีมา, อาภาพร นครสวรรค์, แร็ปเปอร์สาว “มิลลิ” ดนุภา คณาธีรกุล, เก่ง ธชย ประทุมวรรณ และ แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น ที่จะมาร่วมถ่ายทอดพลัง ความสนุก และแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมทั่วประเทศ
ไฮไลต์สำคัญอีกช่วงคือ ขบวนพาเหรดนักกีฬา ซึ่งทัพนักกีฬาไทยจะเข้าสู่สนามโดยมี ประวัติ วะโฮรัมย์ นักกีฬาวีลแชร์เรซซิ่ง เจ้าของ 7 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ ทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำขบวน ขณะที่ ขบวนวิ่งคบเพลิง จะนำโดย “บีม” ชัยวัฒน์ รัตนะ, พนม ลักษณะพริ้ม และ “ลูกเกด” อรวรรณ ไกรสิงห์ ก่อนส่งต่อให้ “แวว” สายสุนีย์ จ๊ะนะ นักกีฬาวีลแชร์ฟันดาบ เจ้าของ 5 เหรียญทองพาราลิมปิกเกมส์ ทำหน้าที่วิ่งคบเพลิงคนสุดท้ายและจุดไฟในกระถาง เปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ
สำหรับแฟนกีฬาที่ไม่อยากพลาด พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 จะถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36, NBT, T Sports 7 และรับชมออนไลน์ผ่าน TrueVision Now ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
โดยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจ ส่งแรงเชียร์และกำลังใจให้กับนักกีฬาหัวใจแกร่งจากทั่วอาเซียน ในพิธีเปิดที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจของ อาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ติดตามโปรแกรมการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.aseanparagames2025.com และ facebook: ASEANParaGamesThailand2025