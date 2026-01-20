"โนเล" ฉลองชัยแมตช์ที่ 100 ศึกออสเตรเลียน โอเพน

โนวัค ยอโควิช อดีตนักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก เริ่มต้นการไล่ล่าสถิติแชมป์แกรนด์ สแลม สูงสุดตลอดกาล 25 สมัย ด้วยชัยชนะแบบ 3 เซตรวด ศึกออสเตรเลียน โอเพน วันจันทร์ที่ 19 มกราคม
หวดชาวเซิร์บ เอาชนะ เปโดร มาร์ติเนซ จาก สเปน 6-3, 6-2, 6-2 เวลารวม 2 ชั่วโมง เข้ารอบ 2 พบ ฟรานเชสโก มาเอสเตรลลี มือควอลิฟายจาก อิตาลี
แมตช์นี้เป็นชัยชนะครั้งที่ 100 ของ ยอโควิช วัย 38 ปี เฉพาะออสเตรเลียน โอเพน
ยอโควิช กล่าว "วิเศษมากที่ได้กลับมา แน่นอนที่นี่เป็นสนามโปรดของผม สถิติชนะ 100 แมตช์ค่อนข้างสวยหรู ผมพยายามเต็มที่บนสนามมาตลอด การสร้างประวัติศาสตร์เป็นแรงกระตุ้นอันยิ่งใหญ่ ผมดีใจมากที่ยังสามารถเล่นระดับนี้ได้"