แมนฯ ซิตีเซ็น "เกฮี" 5 ปีครึ่ง เปย์ค่าจ้างแพงสุดอันดับ 2

มาร์ค เกฮี กองหลังป้ายแดง แมนเชสเตอร์ ซิตี กลายเป็นนักเตะค่าจ้างแพงสุดอันดับ 2 ของสโมสร
แนวรับดีกรีทีมชาติอังกฤษ ย้ายจาก คริสตัล พาเลซ สู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม อย่างเป็นทางการ ค่าตัว 20 ล้านปอนด์ (มากกว่า 836 ล้านบาท) เมื่อวันจันทร์ทีผ่านมา (19 ม.ค.)
เกฮี วัย 25 ปี เซ็นสัญญา 5 ปีครึ่ง รับค่าจ้างสัปดาห์ละ 300,000 ปอนด์ (มากกว่า 12.5 ล้านบาท)
ซิตี พร้อมยื่นข้อเสนอมูลค่ามหาศาลแก่ เกฮี เนื่องจากสโมสรจ่ายค่าตัวราคาถูก และนักเตะเหลือสัญญากับ พาเลซ แค่ 6 เดือน
ตามรายชื่อทีมของ เป๊ป กวาร์ดิโอลา ระบุ เออร์ลิง ฮาแลนด์ กองหน้าชาวนอร์เวย์ รับค่าจ้างแพงสุด 525,000 ปอนด์ (ประมาณ 22 ล้านบาท)
โดยค่าจ้างของ เกฮี เทียบเท่า แบร์นาร์โด ซิลวา มิดฟิลด์โปรตุกีส ขณะที่ โอมาร์ มาร์มูช กองหน้า รับค่าจ้างสัปดาห์ละ 295,000 ปอนด์ (มากกว่า 12.3 ล้านบาท)