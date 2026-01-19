ปิดฉากศึกปัญญาชนอินทนิลเกมส์ ม.กรุงเทพธนบุรี คว้าเจ้าทองสมัย 7

ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่อุดมไปด้วยนักกีฬาชั้นยอด หลายคนมีดีกรีเป็นตัวแทนทีมชาติไทย อาทิ ภูริพล บุญสอน, พิชฌามลณ์ โอภาสนิพัทธ์, กมลชนก ขวัญเมือง แท็กทีมช่วยกันกับเพื่อนๆนักกีฬาคนอื่นๆ ทำผลงานคว้ารวม 149 เหรียญทอง 42 เหรียญเงิน 51 เหรียญทองแดง ให้กับสถาบัน ครองเจ้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 “อินทนิลเกมส์” ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้สำเร็จ ซึ่งก็นับเป็นการคว้าเจ้าเหรียญทองสมัยที่ 7 ติดต่อกันของ ม.กรุงเทพธนบุรี นับตั้งแต่ได้ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2560
สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 กำหนดแข่งขัน 10-19 มกราคม 2569 โดย ม.กรุงเทพธนบุรี คว้าเจ้าเหรียญทองไปครองตามคาด ส่วนอันดับ 2-5 มีดังนี้ อันดับ 2 ม.การกีฬาแห่งชาติ คว้าไป 68 เหรียญทอง 63 เหรียญเงิน 77 เหรียญทองแดง, อันดับ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 65 เหรียญทอง 67 เหรียญเงิน 52 เหรียญทองแดง, อันดับ 4 ม.ธรรมศาสตร์ 40 เหรียญทอง 45 เหรียญเงิน 82 เหรียญทองแดง และ อันดับ 5 ม.เกษตรศาสตร์ 20 เหรียญทอง 41 เหรียญเงิน 54 เหรียญทองแดง
ในส่วนของการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 52 หรือ “ตุมปังเกมส์" จะมีขึ้นที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงต้นปี พ.ศ.2570