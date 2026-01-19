กรมพลศึกษา ร่วมย้อนรอย 150 ปี “ครูเทพ” ปูชนียบุคคลผู้วางรากฐานการศึกษาและพลศึกษาไทย

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2569 นายสุรัตน์ จรณโยธิน รองอธิบดีกรมพลศึกษา พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมพลศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานครบรอบ 150 ปี ชาตกาลเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) หรือ ครูเทพ ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค ถนนนครสวรรค์ นางเลิ้ง กรุงเทพฯ
ในโอกาสนี้ มูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ได้จัดงานเฉลิมฉลอง 150 ปีชาตกาลเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) หรือ ครูเทพ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา เนื่องด้วยในปีพุทธศักราช 2568 เป็นวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล ของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) หรือ “ครูเทพ” ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นปูชนีธบุคคลทางการศึกษา ผู้ทำแผนการศึกษาชาติอย่างเป็นองค์รวม เป็นบรมครูผู้ริเริ่มสร้างมาตรฐานวิชาชีพครู การพลศึกษา อาชีวศึกษา ใช้กีฬาและวรรรณกรรมเป็นเครื่องมือทางการศึกษา มีผลงานหลายด้านที่ยังทันยุคทันสมัย น่าจะนำมาเผยแพร่ให้อนุชนไต้เรียนรู้ และตระหนักถึงบทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ ในการส่งเสริมให้คนมีการศึกษาอย่างทั่วถึง
สำหรับ “ครูเทพ” เป็นผู้เริ่มรับราชการรับสนองพระราโซบายปฏิรูปการศึกษาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุดจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นเสนาบคึกระทรวงธรรมการในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วได้รับเลือกเป็นประธานรัฐสภาคนแรก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง พ.ศ. 2475 กับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนแรกในรัฐบาลคณะราษฎร
นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีการจัดห้องนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ 12เรื่อง และกิจกรรมบันเทิงทางการศึกษาหมุนเวียน เพื่อให้ครู นักเรียนโรงเรียนสถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วมแสดงผลงานเพื่อสาธารณะประโยชน์ ตลอดปี 2569 ด้วย