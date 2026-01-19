ฟลอร์บอลไทยอัดสิงคโปร์ 5-1 คว้าแชมป์เวิลด์คัพควอลิฟายโซนเอเชีย-โอเชียเนีย

พลเรือโท ชาญชัยยศ อัทฒ์สุวีร์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทยรายงานความเคลื่อนไหวการแข่งขัน รอบคัดเลือก ศึกฟลอร์บอล ชิงแชมปโลก 2026 โซนเอเชีย-โอเชียเนีย (Men's World Floorball Championships 2026 A0FC Qualification) ที่เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยรายการนี้ สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ได้ทีมเข้าร่วม
สำหรับไทยอยู่ในสายจี ร่วมกับ ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และฮ่องกง โดยนัดแรกทีมไทยเอาชนะฮ่องกงมาได้ 42-2, นัดสองเอาชนะออสเตรเลีย 10-2, นัดสามชนะญี่ปุ่น 7-4 และนัดสุดท้ายเสมอกับเกาหลีใต้ 4-4 เข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติสิงคโปร์คู่ปรับเก่า
ผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ปรากฎว่า ทีมฟลอร์บอลไทยที่แม้จะะถูกยิงนำไปก่อน ในพีเรียดที่สอง มาระเบิดฟอร์มรัว 5 ประตูรวด ในพีเรียดสุดท้าย แซงเอาชนะไป 5-1 คว้าแชมป์โซนเอเชีย-โอเชียเนีย คว้าตั๋วไปเล่นศึกเวิลด์ ฟลอร์บอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 หรือชิงแชมป์โลก 2026 ที่ประเทศฟินแลนด์ในช่วงปลายปีนี้ได้เป็นครั้งที่ 5 โดย 4 ทีมที่ได้สิทธิ์คว้าตั๋วไปเล่นฟลอร์บอลชิงแชมป์โลกในโซนเอเชีย มี ประเทศไทย, สิงคโปร์, ญี่ปุ่น และฟิลิปปินส์
ส่วนการจัดอันดับทีมฟลอร์บอลโซนเอเชีย-โอเชียเนีย ในรอบนี้ มีดังนี้ 1.ไทย, 2.สิงคโปร์, 3.ญี่ปุ่น, 4.ฟิลิปปินส์, 5.ออสเตรเลีย, 6.นิวซีแลนด์, 7.เกาหลีใต้, 8.จีน, 9.โซโลม่อน ไอซ์แลนด์, 10.ฮ่องกง