ฟลอร์บอลไทยอัดสิงคโปร์ 5-1 คว้าแชมป์เวิลด์คัพควอลิฟายโซนเอเชีย-โอเชียเนีย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลเรือโท ชาญชัยยศ อัทฒ์สุวีร์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทยรายงานความเคลื่อนไหวการแข่งขัน​ รอบคัดเลือก ศึกฟลอร์บอล ชิงแชมปโลก 2026 โซนเอเชีย-โอเชียเนีย (Men's World Floorball Championships 2026 A0FC Qualification) ที่เมืองเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อ​ 19 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยรายการนี้ สมาคมกีฬา​ฮอกกี้แห่งประเทศ​ไทย ได้ทีมเข้าร่วม

สำหรับไทยอยู่ในสายจี ร่วมกับ​ ออสเตรเลีย,​ ญี่ปุ่น,​ เกาหลีใต้​ และฮ่องกง​ โดยนัดแรกทีมไทยเอาชนะฮ่องกงมาได้​ 42-2,​ นัดสองเอาชนะออสเตรเลีย​ 10-2, นัดสามชนะญี่ปุ่น​ 7-4 และนัดสุดท้ายเสมอกับเกาหลีใต้​ 4-4 เข้าชิงชนะเลิศกับทีมชาติสิงคโปร์​คู่ปรับเก่า

ผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ปรากฎว่า ทีมฟลอร์บอลไทยที่แม้จะะถูกยิงนำไปก่อน ในพีเรียดที่สอง มาระเบิดฟอร์มรัว 5 ประตูรวด ในพีเรียดสุดท้าย แซงเอาชนะไป 5-1 คว้าแชมป์โซนเอเชีย-โอเชียเนีย​ คว้าตั๋วไปเล่นศึกเวิลด์ ฟลอร์บอล แชมเปี้ยนชิพ 2026 หรือชิงแชมป์โลก 2026 ที่ประเทศฟินแลนด์ในช่วงปลายปีนี้ได้เป็นครั้งที่​ 5 โดย​ 4 ทีมที่ได้สิทธิ​์คว้าตั๋วไปเล่นฟลอร์​บอล​ชิงแชมป์โลกในโซนเอเชีย มี​ ประเทศไทย​, สิงคโปร์​, ญี่ปุ่น​ และฟิลิปปินส์

ส่วนการจัดอันดับทีมฟลอร์​บอลโซนเอเชีย-โอเชียเนีย​ ในรอบนี้ มีดังนี้​ 1.ไทย​, 2.สิงคโปร์,​ 3.ญี่ปุ่น,​ 4.ฟิลิปปินส์,​ 5.ออสเตรเลีย,​ 6.นิวซีแลนด์,​ 7.เกาหลีใต้,​ 8.จีน,​ 9.โซโลม่อน ไอซ์แลนด์,​ 10.ฮ่องกง
