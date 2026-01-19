“เสี่ยโก้” บุก ก.พาณิชย์ ยื่นถอดถอนทะเบียนพาณิชย์ของ “แพลนบี”

"เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์รางวัลยอดเยี่ยมเอเชีย 3 สถาบันบุกกระทรวงพาณิชย์ ร้องขอถอดถอนและยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ "บ.แพลนบี" เพราะใช้เอกสารการยื่นจดทะเบียนเป็นเอกสารเท็จเกือบทั้งหมด
"เสี่ยโก้" นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลกเจ้าของรางวัลยอดเยี่ยมเอเชีย 3 สถาบัน ยังคงเดินหน้าร้องขอความเป็นธรรมกรณีถูก บ.แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ปลอมลายเซ็นต์นายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ และภรรยาเพื่อแก้ไขจำนวนหุ้นให้น้อยลงไม่เกิน 5% ซึ่งทำให้นายก่อเกียรติและภรรยาไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัทจึงนำหลักฐานเอกสารมามอบต่อกระทรวงพาณิชย์ ดังมีรายละเอียด ดังนี้
“กระผมนายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ โปรโมเตอร์มวยโลกรางวัลยอดเยี่ยมเอเชีย 3 สถาบันได้เดินทางมาที่กระทรวงพาณิชย์ เพื่อ ยื่นหนังสือขอให้มีคำสั่ง ถอดถอน และ ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์ ของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน)”
“เนื่องจาก กระทรวงพาณิชย์ ยังไม่เคยทราบมาก่อนว่า เอกสารการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทมหาชนจำกัด ของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันแรกที่ยื่นขอจดทะเบียน เป็นเอกสารเท็จ เกือบทั้งหมด”
“เริ่มจากรายงานการประชุม เป็นเอกสารเท็จ เพราะมีการปลอมแปลงรายมือชื่อผู้ถือหุ้นหลัก คือ นายก่อเกียรติ และ นางวรันญา มีการปลอมแปลงรายมือชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อแก้ไขจำนวนหุ้นให้น้อยลงไม่เกิน 5% เพื่อไม่ให้ ก่อเกียรติ และ ภรรยา มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของบริษัท มากกว่าผู้ถือหุ้นรายย่อยทั่วไป อีกทั้ง ยังเป็นการหลบเลี่ยงระบบภาษีการโอนหุ้นตามกฏหมายปัจจุบัน”
“และยังเป็นการจำกัดสิทธิ ของ นายก่อเกียรติ และภรรยา ในการเสนอชื่อกรรมการอิสระ : สิทธิในการเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการ : สิทธิในการขอให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ : สิทธิขอตรวจดูรายงานการประชุมและเอกสารสำคัญ : สิทธิในการฟ้องร้อง : สิทธิในการรับข้อมูลและการแจ้งข่าวสาร : และ สิทธิอื่นๆ อีกมากมาย”
“และในการปลอมแปลงลายมือชื่อ โดยเจตนาทุจริต เพื่อแก้ไข จำนวนหุ้นในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังกล่าวจึงทำให้หนังสือบริคณห์สนธินี้ เป็น เอกสารปลอม เมื่อนำไปยื่นขอจะทะเบียนหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสในการถือครองหุ้น”
“ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และ ประชาชนทั่วไป หลงเชื่อ อันอาจจะทำความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ และ สังคมโดยรวม อันอาจจะนำไปสู่การกระทำผิดฐานฉ้อโกงประชาชน การฟอกเงิน และ ยังอาจฝืนกฏหมายอื่นๆอีกมากมายหลายฉบับ”
“และในการใช้หนังสือบริคณห์สนธิปลอมนี้ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ยังมีเจตนาทุจริต ใช้เอกสารปลอมนี้มากกว่า 50 ฉบับ ไปเป็นเอกสารประกอบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาสัมปทานโฆษณาบนรถโดยสาร ขสมก. จาก บริษัท ก่อเกียรติ กรุ๊ป จำกัด ไปเป็น บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) โดยได้ร่วมกันกับ เจ้าหน้าที่ ขสมก. ใช้เอกสารปลอม ปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ใช้อำนาจโดยทุจริต และ ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาสัปทาน ตั้งแต่เริ่มสัญญาสัปทาน ฉบับเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2548 จนถึงสัญญาสัมปทานปัจจุบันที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2570”
“ซึ่งการกระทำดังกล่าว เป็นการกระทำโดยเจตนาทุจริตกระทำผิดกฏหมายตั้งแต่เริ่มต้น อันอาจจะเป็นฐานความผิดที่จะนำไปสู่ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542”
“เป็นเหตุให้ กระผม สูญเสียโอกาสทางธุรกิจตลอดหลายปีที่ผ่านมา มากกว่า 5 พันล้านบาท และยังอาจทำให้ ขสมก. สูญเสียรายได้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มากกว่าพันล้านบาท”
“ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระผม จึงมายื่นหนังสือในวันนี้เพื่อให้ กระทรวงพาณิชย์ มีคำสั่ง ถอดถอน และ ยกเลิก ทะเบียนพาณิชย์ ของ บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับกระผมนายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ และภรรยา ซึ่งถูกปลอมลายเซ็นต์และเป็นผู้เสียผลประโยชน์โดยตรง รวมไปถึงผู้ที่หลงเชื่อและร่วมลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็เข้าข่ายถูกหลอกลวงจากบริษัทดังกล่าว และอาจสูญเสียประโยชน์จากการซื้อหุ้นของบริษัทดังกล่าวด้วยเช่นกัน จึงขอฝากกระทรวงพาณิชย์เร่งตรวจสอบเพื่อสร้างธรรมาภิบาลที่โปร่งใสให้เกิดขึ้น และยังเป็นการสร้างความมั่นใจในการทำงานที่เข้มข้นของกระทรวงพาณิชย์อีกด้วย”
ทางด้านนายสุทธิพงษ์ บุษบงค์ ทนายความของนายก่อเกียรติ พาณิชยารมณ์ พูดถึงการทำงานในมุมของกฎหมายว่า"กรณีนี้เหตุเริ่มต้นมาจากการปลอมหนังสือบริคนห์สนธิ เพื่อจดทะเบียนของ บริษัท แพลนบี มีเดีย จำกัด (มหาชน) ดังนั้นทางนายทะเบียนต้องตรวจสอบความจริงให้ปรากฏเพื่อสร้างธรรมาภิบาลทางด้านการพาณิชย์ให้เกิดขึ้น สำหรับผู้ที่สนใจยังสมารถติดตามข้อมูลอย่างละเอียดทางออนไลน์ได้ที่ "โปรมวยโลกก่อเกียรติร้องทุกข์"