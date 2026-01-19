"แรมส์" เตะฟิลด์โกลชนะต่อเวลา "แพทริออตส์" ชิงสายหนแรกรอบ 7 ปี

แอลเอ แรมส์ รอดตัวจากเพลย์มหัศจรรย์ของ คาเล็บ วิลเลียมส์ ควอเตอร์แบ็ก ซึ่งเป็นเหตุให้ยืดเยื้อถึงต่อเวลา เอาชนะ ชิคาโก แบร์ส 20-17 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) เพลย์ออฟ ที่สนามโซลเยอร์ ฟิลด์ วันจันทร์ที่ 19 มกราคม ตามเวลาไทย
แฮร์ริสัน เมวิส เตะฟิลด์โกล 42 หลาช่วงต่อเวลา หลัง แคม เคิร์ล อินเทอร์เซ็ปต์บอลขว้างลึกของ วิลเลียมส์ ในการครองบอลครั้งแรกของ แบร์ส และ แม็ตธิว สแตฟฟอร์ด ควอเตอร์แบ็ก แรมส์ ขว้าง 16 หลา ให้ ปูกา นาคัว เข้าสู่ระยะหวังผลเตะฟิลด์โกล
แรมส์ (ชนะ 14 แพ้ 5) เตรียมเยือน ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส คู่ปรับร่วมดิวิชัน NFC ตะวันตก สัปดาห์หน้า นับเป็นการเข้ารอบชิงแชมป์สาย NFC ครั้งแรกนับตั้งแต่คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ล ฤดูกาล 2021
ชิคาโก (ชนะ 12 แพ้ 7) ตามหลัง 10-17 ช่วงท้ายควอเตอร์ 4 เล่นดาวน์ที่ 4 ต้องการ 4 หลาตรงเส้น 14 แดนคู่ต่อสู้ วิลเลียมส์ วิ่งกลับหลังเอาตัวรอดจากการกดดันของทีมรับ แล้วขว้างให้ โคล คเม็ต รับทัชดาวน์ตีเสมอ 17-17 เหลือเวลา 18 วินาที
เกมนี้ วิลเลียมส์ นัมเบอร์วันดราฟต์ 2024 ขว้าง 2 ทัชดาวน์ แต่เสีย 3 อินเทอร์เซ็ปต์ ขณะที่ แบร์ส ซึ่งชนะแบบเหลือเชื่อมาหลายครั้ง ภายใต้การคุมทีมซีซันแรกของ เบน จอห์นสัน เฮดโค้ช หมดปาฏิหาริย์
ผลการแข่งขันอีกคู่หนึ่งสายเอเอฟซี (AFC) ที่สนามยิลเลตต์ สเตเดียม นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ เอาชนะ ฮุสตัน เท็กแซนส์ 28-16 เข้าชิงแชมป์สายครั้งแรกรอบ 7 ปี เยือน เดนเวอร์ บรองโกส์ สุดสัปดาห์หน้า
เดร็ก เมย์ ควอเตอร์แบ็ก นิว อิงแลนด์ ขว้างคอมพลีต 16 จาก 27 ครั้ง ระยะ 179 หลา 3 ทัชดาวน์ แต่เสีย 1 อินเทอร์เซ็ปต์ กับ 4 ฟัมเบิล ท่ามกลางหิมะและฝนตกตลอดการแข่งขัน ขณะที่ ซีเจ สเตราด์ ควอเตอร์แบ็ก เท็กแซนส์ ขว้างเข้าเป้า 20 จาก 47 ครั้ง ระยะ 212 หลา เสีย 4 อินเทอร์เซ็ปต์