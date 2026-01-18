ม.เกษมบัณฑิต มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้ “คุณหญิงปัทมา”

ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่า จาการที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตกำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาให้กับผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2567 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องค์มนตรีเป็นประธานในพิธีวันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569 ณ ห้องเกษมสโมสร ชั้น 3 อาคาร เกษมพฤกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้านั้น ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ความเห็นชอบมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (ประเภททั่วไป) ให้กับคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการการโอลิมปิกสากล (IOC) ประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กิตติมศักดิ์ตลอดชีพ
ดร.เสนีย์ เผยอีกว่า ในการมอบ ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ (ประเภททั่วไป) ให้กับคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล มอบให้ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิที่มีวิสัยทัศน์ มีอุดมการณ์ มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถสร้างผลงานจนเป็นที่ประจักษ์ นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้กับประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเป็นผู้บริหารกีฬาที่มีการประยุกต์ศาสตร์ หรือนวัตกรรมการบริหารจัดการกีฬาสำหรับขับเคลื่อนการพัฒนาวงการกีฬาไทยและกีฬาโลก ซึ่งเปรียบเสมือนฑูตกีฬาที่เป็นสะพานเชื่อมการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือกับองค์กรกีฬาทั่วโลก ซึ่งส่งผลดีต่อประเทศไทยและนานาประเทศ พร้อมกันนั้นคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูลยังได้อุทิศตนเพื่อร่วมพัฒนาและสร้างสรรค์สังคมในหลากหลายมิติสภามหาวิทยาลัยฯ จึงให้ความเห็นชอบมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการการกีฬาและนันทนาการ (ประเภททั่วไป) เพื่อเป็นแบบอย่างแก่สังคมและเป็นเกียรติประวัติสืบไป