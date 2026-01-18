ไอซ์ฮอกกี้ชายยู-20 ลุยศึกเวิลด์ฯ ด.3 “เดโม่” ลูกธนาธรมีชื่อ ตั้งเป้าติด 1 ใน 3 ปีนี้

ทัพไอซ์ฮอกกี้ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี เดินทางสู่ประเทศบัลแกเรีย เพื่อลงแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งชิงแชมป์โลก ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ ระหว่างวันที่ 19-25 ม.ค.2569 โดยมี 6 ชาติเข้าร่วมชิงชัยคือ ไทย, เบลเยียม, ไต้หวัน, บัลแกเรีย, ตุรกี และ บอสเนียฯ ซึ่งทีมแชมป์จะได้เลื่อนชั้นสู่ ดิวิชั่น 2 กลุ่มบี
ม.ล.กฤษฎา เกษมสันต์ นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เป็นครั้งแรกที่ทีมชาติไทยชุดยู-20 เดินทางไปแข่งต่างประเทศ และยังเป็นชุดแรกที่ลงประเดิมการแข่งขันในปีนี้ เพราะหลังจากนี้ก็จะมีอีกหลายรายการที่ทีมชาติไทยทั้งทีมชาย ทีมหญิง ชุดโอเพ่น และ ชุดเยาวชน ต้องลงแข่งขัน ส่วนความคาดหวังของทีมยู-20 ในศึกชิงแชมป์โลก ดิวิชั่น 3 กลุ่มเอ คือขอจบ 1-3 อันดับแรก เนื่องจากชุดนี้มีการผสมผสานของเด็กยู-18 ด้วย แต่ก็ยังหวังลึกๆว่าจะคว้าแชมป์แล้วได้สิทธิ์เลื่อนชั้น
ขณะที่ เทวินทร์ ชาติสุวรรณ หัวหน้าผู้ฝึกสอนเปิดเผยว่า ใน 6 ทีมที่ลงแข่งขัน ทีมไทยก็ถือว่าพอฟัดพอเหวี่ยง แต่ก็ยังมีทีมที่ประมาณไม่ได้เช่น ไต้หวัน ที่แทบจะสูสีกับไทยและเป็นไม้เบื่อไม้เมาคู่กัดกับเรามานานและทุกชุดที่ไทยลงแข่งกับไต้หวันก็มักจะสูสี ส่วน ตุรกี ก็ประมาทไม่ได้อีกเพราะอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ได้ โดยเฉพาะตัวผู้เล่น อย่างไรก็ตามไทยเราก็ซ้อมกันมาเข้มข้นพร้อมรับมือได้ทุกสถานการณ์ เด็กเรามีใจที่สู้ไม่ท้อแท้แน่นอน
ด้าน “อิคคิว” สุวิจักขณ์ สุทธิกาญจน์ กัปตันทีม กล่าวว่า ทีมมีการฝึกซ้อมมาเป็นอย่างดี น้องๆที่เข้ามาเสริมก็มีความกระหายในชัยชนะ ตนมองว่าตอนนี้ทุกคนมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการลงแข่งขันเปิดศักราชใหม่ของปีนี้ ตนคิดว่าหากเราร่วมแรงร่วมใจกัน เล่นได้อย่างที่ซ้อม และไม่กลัวทีมใดๆ ก็มีโอกาสไปถึงแชมป์ได้
สำหรับทีมไอซ์ฮอกกี้หนุ่มไทยชุด ยู-20 สร้างความฮือฮาอีกครั้งเมื่อมีชื่อของ “เดโม่” ธรรม์ธร จึงรุ่งเรืองกิจ ลูกชายของ ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ติดทีมชาติไทยชุดนี้ด้วย ร่วมกับ “ภีม” ธนัช ลิ้มปัญญากุล ศิลปินสุดฮอตขวัญใจวัยรุ่นด้วย ส่วนผู้เล่นคนอื่นๆมีดังนี้ ทีปณทัศน์ ภัทรมาศสกุล, อชิรวัฒน์ ทองอิน, ภูมิรพี ประเสริฐธรรมา, กันตวิชญ์ เตียวนิช, ธีร์ธาวัช ภัทรมาศสกุล, วรปรัชญ์ วัฒนพระยา, กันต์ ดอมมินิก เบนฮาร์, ณัฐพัชร์ พรรณรายน์, สุวิจักขณ์ สุทธิกาญจน์, ธาม จิ้วไม้แดง, ลัญจกร วัฒนพระยา, ธภัทร มงคลรัตนชาติ, ปรินทร จอเจริญรักษ์, ปัณณวิชญ์ หงษ์สวัสดิ์, ชานุวัฒน์ อาจหาญ, ธีรานนท์ อาจหาญ และ คงชนะ อินทร์วร