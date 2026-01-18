"บรองโกส์" สังเวย "นิกซ์" กระดูกข้อเท้าแตก เข้าชิงสาย AFC

เดนเวอร์ บรองโกส์ เข้ารอบชิงชนะเลิศ สายเอเอฟซี (AFC) หลังเอาชนะ บัฟฟาโล บิลล์ส ช่วงตอเวลา 33-30 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) ที่สนามไมล์ ไฮ คืนวันเสาร์ที่ 17 มกราคม ตามเวลาไทย
จา'ควอน แม็คมิลแลน อินเทอร์เซ็ปต์บอลขว้างแนวลึกของ จอช อัลเลน ช่วงต่อเวลา และ โบ นิกซ์ ควอเตอร์แบ็ก ขับเคลื่อนทีมบุก บรองโกส์ ตั้งให้ วิล ลัตซ์ เตะฟิลด์โกลระยะ 23 หลาตัดสินเกม
อินเทอร์เซ็ปต์ของ แม็คมิลแลน เป็นเทิร์นโอเวอร์ครั้งที่ 5 ของ เดนเวอร์ เฉพาะเกมนี้ โดยแย่งบอลจากมือ แบรนดิน คุกส์ ปีกนอก ตรงเส้น 20 หลาแดนตัวเอง เมื่อ บิลล์ส ต้องการแค่ฟิลด์โกลเพื่อชัยชนะ
บรองโกส์ (ชนะ 15 แพ้ 3) ทีมอันดับ 1 ของคอนเฟอเรนซ์ จะดวลกับ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ หรือ ฮุสตัน เท็กแซนส์ สุดสัปดาห์หน้า โดยไม่มี นิกซ์ บาดเจ็บข้อเท้าขวา ก่อนหน้า ลัตซ์ เตะฟิลด์โกล 3 เพลย์
ชอน เพย์ตัน เฮดโค้ช เดนเวอร์ เผยว่า นิกซ์ ต้องผ่าตัดรักษากระดูกแตก ที่เมืองเบอร์มิงแฮม รัฐอลาบามา วันอังคารที่ 20 ม.ค. ตามเวลาท้องถิ่น) หมายความว่าจะหมดสิทธิ์ลงเล่นจนจบเพลย์ออฟ โดย จาร์เหร็ตต์ สติดแฮม จะเป็นตัวจริงแทน
บิลล์ส (ชนะ 13 แพ้ 6) เสียโทษรบกวนปีก (pass interference) 2 ครั้ง เฉพาะไดรฟ์การบุกสุดท้ายของ เดนเวอร์
แม็ตต์ เพรเตอร์ อดีตผู้เล่น บรองโกส์ เตะฟิลด์โกล 50 หลา เหลือเวลาปกติ 5 วินาที ช่วย บิลล์ส ตีเสมอ 30-30 หลัง นิกซ์ ขว้างทัชดาวน์ 26 หลา ให้ มาร์วิน มิมส์ จูเนียร์ ขึ้นนำ 30-27 เหลือเวลาปกติ 55 วินาที
เกมนี้ อัลเลน ซึ่งไม่เคยเสียเทิร์นโอเวอร์ตลอดการลงเล่นเพลย์ออฟ 6 เกม เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์ กับ 2 ฟัมเบิล ส่งผลให้ บิลล์ส ชวดสัมผัส ซูเปอร์ โบว์ล อย่างน่าเสียดาย โดย แพทริค มาโฮมส์ (แคนซัส ซิตี ชีฟส์), โจ เบอร์โรว์ (ซินซินเนติ เบงกอลส์) และ ลามาร์ แจ็คสัน (บัลติมอร์ เรฟเวนส์) วืดโควตาเพลย์ออฟทั้งหมด
ผลการแข่งขันรอบดิวิชันแนล สายเอ็นเอฟซี (NFC) ที่สนามลูเมน ฟิลด์ ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส ทีมอันดับ 1 ของสาย ถล่ม ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส ขาดลอย 41-6 รอพบผู้ชนะระหว่าง แอลเอ แรมส์ กับ ชิคาโก แบร์ส