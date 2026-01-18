มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล จัด “CBD WE RUN 2026” ครั้งที่ 12 กลางเมือง

มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล ผนึกกำลังกรุงเทพมหานคร และพันธมิตรชั้นนำ ร่วมกันจัดงานวิ่งการกุศลในกลางเมือง “CBD WE RUN 2026” ครั้งที่ 12
รวมพลังนักวิ่งกว่า 3,000 คน ณ อาคาร “เอ็มไพร์” ใจกลางย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน และเชื่อมโยงผู้คนในเมืองสู่ไลฟ์สไตล์ที่ยั่งยืน กับกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนการกุศลประจำปีที่นักวิ่งรอคอย ใจกลางย่าน CBD ภายใต้โครงการ “GIVE GREEN CBD” พร้อมส่งต่อคุณค่าของกรุงเทพฯ สู่จุดหมายปลายทางระดับโลกด้านสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และการท่องเที่ยว
กรุงเทพฯ, 18 มกราคม 2569 – มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล (Asset World Foundation for Charity: AWFC) ก่อตั้งโดย บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) กลุ่มบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำที่มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์แบบครบวงจรของประเทศไทย ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร (กทม.) และเครือข่ายพันธมิตรในย่านศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร (CBD) จัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนเพื่อการกุศลกลางเมือง “CBD WE RUN 2026” ภายใต้โครงการ “GIVE GREEN CBD” หนึ่งในงานวิ่ง City Run ประจำปีที่นักวิ่งรอคอยและมีการจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยงานในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิ่งสร้างสรรค์ รักษ์กันกรุงเทพมหานคร” โดยได้รับความสนใจจากนักวิ่งมากกว่า 3,000 คนจากทั่วประเทศ ที่มาร่วมกันแสดงพลังและสร้างความคึกคักให้ย่าน CBD ในช่วงเช้าตรู่
พิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายไมเคิล ฮาริท หัวหน้าคณะกลุ่มธุรกิจคอมเมอร์เชียล แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น หรือ AWC และเครือข่ายพันธมิตรหลักในย่าน CBD ได้แก่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด, เคพีเอ็มจี ประเทศไทย, บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด, บริษัท จาร์ดีน ชินด์เลอร์ (ไทย) จำกัด, บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เอเวอเรสต์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด, บริษัท ฟิวเจอร์ วิชวล ซิสเต็ม จำกัด, บีเจซี บิ๊กซี กรุ๊ป, บริษัท โอคุระ นิกโก้ โฮเทล แมเนจเมนท์ จำกัด, บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน), บริษัท โฟกัส มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด และพันธมิตรอื่น ๆ รวมกว่า 50 องค์กร สะท้อนถึงความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน ในการขับเคลื่อนกรุงเทพฯ สู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่และยั่งยืนสำหรับทุกคน
CBD WE RUN 2026 เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือที่ทุกภาคส่วนได้ร่วมดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อมุ่งเน้นการขับเคลื่อนเมืองให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ GIVE GREEN CBD ส่งต่อคุณค่าความยั่งยืนผ่านกิจกรรมอื่นๆอีก ได้แก่ ตลาดนัดการกุศล AWC’s Charity Market Around การจัดแสดงต้นคริสต์มาสรักษ์โลกในธีม The Magical Green Christmas ซึ่งทุกกิจกรรมสอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ของ AWC คือ 3BETTERs ได้แก่ Better People , Better Planet และ Better Prosperity ที่มุ่งสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ส่งเสริมความใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุล ภายใต้พันธกิจ Building a Better Future For All
การแข่งขันในปีนี้มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่ ฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21 กิโลเมตร, มินิมาราธอน ระยะทาง 10 กิโลเมตร และฟันรัน ระยะทาง 5 กิโลเมตร โดยการจัดงานใจกลางย่าน CBD นี้เป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทางธุรกิจให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่เปิดโอกาสให้นักวิ่งได้สัมผัสความงามของกรุงเทพฯในมุมมองใหม่ๆ
แนวคิด “วิ่งสร้างสรรค์ รักษ์กันกรุงเทพมหานคร” ถูกถ่ายทอดผ่านกิจกรรมพิเศษหลากหลาย ที่สนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ และร่วมกันแสดงพลัง รวมถึงกิจกรรม ‘EA’ Rooftop Sunrise Yoga การเล่นโยคะยามเช้าบนรูฟท็อป ณ ร้านอาหาร Nobu Bangkok ชั้น 57 และกิจกรรมยอดนิยมอย่าง Costume Run ที่เติมสีสันและพลังงานแห่งความสุข ซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของความหลากหลายของผู้คน และวิถีชีวิตของกรุงเทพมหานครได้อย่างชัดเจน
นอกจากนี้ เพื่อเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครเข้ากับวัฒนธรรมร่วมสมัยระดับโลก การแข่งขัน Costume Run ยังมาพร้อมกับรางวัลสุดพิเศษ บัตรเข้าชมเทศกาลดนตรีระดับโลกที่จัดขึ้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรก Tomorrowland Thailand 2026 ประเภท 3-Day Full Madness Pass ที่จะช่วยเสริมภาพศักยภาพของกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลก
รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงาน CBD WE RUN 2026 จะนำไปสมทบทุนโครงการ “ปันสุข” ภายใต้ มูลนิธิแอสเสท เวิรด์ เพื่อการกุศล เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของชุมชนเมือง โดยตลอดระยะ 12 ปี งาน CBD WE RUN ได้สร้างพลังร่วมจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 20,000 คน เพื่อสนับสนุนโรงเรียน 57 แห่ง และโรงพยาบาล 27 แห่ง ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนเพื่อร่วมสร้างสรรค์อนาคตที่ยั่งยืนให้แก่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง