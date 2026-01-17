xs
กรุงกวีจัดสปอร์ตเดย์ทุกวันพุธ

สนามกอล์ฟกรุงกวี ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 4 จัดสปอร์ตเดย์ทุกวันพุธ กรีนฟีราคา 1,000 บาท ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเวลาออกรอบโทร 02-577-4141-9, 081 818 6235, ไลน์ไอดี: krungkavee หรือเว็บไซต์ www.krungkavee.com

