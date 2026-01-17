มันต่อเนื่อง! เปิดโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 139 “วรพล” ชน “ซอ ลิน อู” นำทัพลุยเดือด

ONE เสิร์ฟความสนุกไม่มีพัก เผยโปรแกรมเต็มของศึก ONE ลุมพินี 139 ซึ่งยกทัพนักสู้ 14 คู่ ร่วมแสดงฝีมือสุดเข้มข้น โดยเตรียมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 23 ม.ค. นี้ เริ่มคู่แรก 18.30 น.
คู่เอกของรายการ “วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” มวยซ้ายใจเด็ด วัย 23 ปี จากบุรีรัมย์ ตั้งเป้ากู้ฟอร์มเก่ง เตรียมวัดพลังแกร่งกับ “ซอ ลิน อู” จอมบู๊ขาลุย วัย 34 ปี จากเมียนมา ที่หวังกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้ง ในกติกามวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.)
ส่วนคู่รอง “อเล็ก” ซานโดร โบซี หรือที่แฟนมวยรู้จักกันในชื่อ “อเล็ก สิงห์มาวิน” กำปั้นไฟแรง วัย 17 ปี จากฝรั่งเศสออกล่าชัยต่อเนื่อง ดวลฝีมือ “เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์” นักสู้อาวุธแน่น วัย 23 ปี จากบุรีรัมย์ ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์เป็นการพิสูจน์ความร้อนแรงของสองนักชกฟอร์มสดระหว่าง “ขุนพลน้อย ส.สมหมาย” นักสู้จอมเก๋า วัย 33 ปี จากนครศรีธรรมราช พบกับ “รุสตัม ยูนูซอฟ” ดาวรุ่งไร้พ่าย วัย 18 ปี จากรัสเซีย ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 18.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 139
คู่เอก วรพล ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม vs ซอ ลิน อู (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
คู่รอง อเล็ก สิงห์มาวิน vs เพชรสังวาลย์ ส.สมานการ์เม้นท์ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
แมมมอส ส.สละชีพ vs ซุปเปอร์เจ๋ง ทีเด็ด99 (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ยอดอุดร เค.โต้งตลิ่งชัน vs สไล ทาน คี เชน (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
จ้าวอินทรีย์ พีเค.แสนชัย vs เด่น ศิษย์นายกทวีปตะพง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ดัง ศ.นิยมทรัพย์ vs ขจรไกล สส.ต้อยแปดริ้ว (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ขุนศึก ม.กรุงเทพธนบุรี vs เนย์ ไยน์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ขุนพลน้อย ส.สมหมาย vs รุสตัม ยูนูซอฟ (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
จอว์ สวาร์ วิน vs มูกะ (มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
อลาสแตร์ โวลเดอร์ส vs บาโตเชียร์ แบตไซค์ฮาน (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
จ้าว เจิงตง vs เคสุเกะ มงกุชิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
กาเบรียล เปเรรา vs ฮิโรกิ ซูซูกิ (คิกบ็อกซิ่ง รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)
ปอล ปาสกวล vs ยูโก คาโตะ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
กาเบรียลเล ลีโอเน็ตติ vs ทวน เหงียน ทันฮ์ (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)