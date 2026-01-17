“บาส-เฟม” โค่นคู่มือ 1 โลก เข้าชิงขนไก่อินเดียฯ “เมย์” สุดต้านอัน เซยอง จอดรอบรองฯ

“บาส” เดชาพล พัววรานุเคราะห์ และ “เฟม” ศุภิสรา เพียวสามพราน คู่มือ 4 ของโลก บู๊เดือด พลิกสถานการณ์จากที่พ่ายเกมแรกไปก่อน กลับมาเอาชนะ เฝิง หยานเจ๋อ และ หวง ดองปิง คู่มือ 1 ของโลก จากจีน ไปแบบสุดมัน 2-1 เกม 16-21, 21-19 และ 21-16 ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ แบดมินตัน โยเน็กซ์ อินเดีย โอเพ่น 2026 ที่อินเดีย ได้สำเร็จ โดยเกมนี้ใช้เวลาแข่งขันกัน 1 ชั่วโมง 10 นาที
“บาส-เฟม” ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศ และมีลุ้นแชมป์แรกของปี 2026 โดยรอบชิงฯ วันอาทิตย์ ที่ 18 ม.ค.นี้ ทั้งคู่รอพบกับผู้ชนะระหว่าง เจียง เจิ้งปัง กับ เหว่ย หยาซิน คู่มือ 2 ของโลก จากจีน หรือ มาธิอัส คริสเตียนเซน กับ อเล็กซานดร้า โบเอ้ คู่มือ 12 ของโลก จากเดนมาร์ก
ด้าน “เมย์” รัชนก อินทนนท์ มือ 8 ของโลก ต้าน อัน เซยอง มือ 1 ของโลก ที่แกร่งสุดๆในชั่วโมงนี้ไม่ไหว พ่ายไป 0-2 เกม 11-21 และ 7-21 จอดป้ายที่รอบรองชนะเลิศ หญิงเดี่ยว โดยความพ่ายแพ้แมตช์นี้ ทำให้ “เมย์” ปราชัยต่อ อัน เซยอง เป็นเกมที่ 13 จากการพบกันทั้งหมด 14 ครั้ง ซึ่งครั้งเดียวที่เอาชนะได้ก็คือการพบกันครั้งแรก ในการแข่งขันแบดมินตันทีมผสมชิงแชมป์โลก หรือ สุธีรมาน คัพ เมื่อปี 2019 ซี่ง รัชนก เอาชนะไป 2-0 เกม