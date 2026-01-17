“ต๊อด-ปิติ" ประเดิมคว้าชัยในศึกแบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์เกมส์ 2026

การแข่งขันแบดมินตัน ไทยแลนด์ มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 เปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการ ที่สนาม ที ไทยแลนด์ แบดมินตัน อารีน่า ระหว่างวันที่ 17–21 มกราคม 2569 โดยมีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัยอย่างคึกคัก
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญคือการลงสนามของ ต๊อด–ปิติ ภิรมย์ภักดี ที่ลงแข่งขันถึง 2 รุ่นอายุ โดยประเดิมสนามในประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 90 ปีขึ้นไป (กลุ่ม A) ซึ่งแข่งขันแบบพบกันหมด คุณปิติ จับคู่กับ จักรพันธ์ ธนธีรธรรม ลงสนามนัดแรกเอาชนะ ปัลลภ เขียวสุทธิ – ภาณุวัตน์ เงินศรีสุข 2 เกมรวด ด้วยคะแนน 21-16 และ 21-18
โปรแกรมถัดไปในรุ่น MD 90+ ปิติ และจักรพันธ์ จะพบกับ สักกนาท ฉัตรแก้ว – เจษฎา สุจริตพงษ์ ในวันที่ 18 มกราคม เวลา 13.00 น. ก่อนปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม พบกับ นฤนาถ ช่วยมาก – พ.ต.อ.รัฐวุฒิ เจียมศรีพงษ์ ในวันที่ 19 มกราคม เวลา 15.00 น.
ขณะที่ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป กลุ่ม A ซึ่งแข่งขันแบบพบกันหมดเช่นกัน ปิติ จับคู่กับ พ.ต.ต.ศุภชัย พินธุวัฒน์ ลงสนามพบกับ ฐิติพงศ์ ลาโพธิ์ – ศุภโชค บำรุงพันธ์ ในวันที่ 18 มกราคม เวลา 14.30 น. ก่อนนัดสุดท้ายจะพบกับ กิตติศักดิ์ เพ่งสุวรรณ – สุดเขต ประกากมล ในวันที่ 19 มกราคม เวลา 13.00 น.