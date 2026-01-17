38 ชาติร่วมชิงชัย ศึกไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6

ได้ฤกษ์เปิดการแข่งขันแล้ว กีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 โดยปีนี้ 38 ประเทศ เข้าแข่งขัน นักกีฬารวม 3,933 คน โดยเป็นนักกีฬาต่างชาติ 883 คน นักกีฬาไทย 2,610 คน แข่งขัน 15 ชนิดกีฬา
การแข่งขันกีฬาสูงอายุนานาชาติ ไทยแลนด์ โอเพ่น มาสเตอร์เกมส์ ครั้งที่ 6 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 25 มกราคม 2569 ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าภาพ ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มกราคม มีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ที่ห้องแกรนด์บอลรูม เซ็นทรัล เวสต์เกต โดยมี ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ร่วมด้วย นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยและประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ, นายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขณะเดียวกัน กรรมการบริหาร สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย ได้แก่ นายวิวัฒน์ วิกรานตโนรส เลขาธิการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และรองประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ, นายอรรถ นานา อุปนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล อุปนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ นายกสมาคมกีฬาเพาะกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทย, สุมาลี วิญญูวรรธน์ อุปนายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย, จันทร พิมพ์สกุล กรรมการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย, นายเทพพิทักษ์ จันทร์สุเทพ กรรมการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาวุโสไทย, นายเพิ่มศักดิ์ สุริยจันทร์ กรรมการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และ นายกสมาคมกีฬากรีฑาผู้สูงอายุไทย, กุลปาลี กิ่งมิ่งแฮ กรรมการ สมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทยและนายกสมาคมกีฬาเกทบอล, นายเดชา เศวตศิโรรัตน์ กรรมการสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย ยังเข้าร่วมพิธีเปิดด้วย
สำหรับปีนี้ มีนักกีฬา เข้าแข่งขัน 38 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย, อินเดีย, อินโดนีเซีย, อิหร่าน, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, ไอร์แลนด์, อิสราเอล, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, เนปาล, เนเธอร์แลนด์, บรูไน, ฟิลิปปินส์, แคนาดา, สวิตเซอร์แลนด์, ฝรั่งเศส, จีน, เวียดนาม, ออสเตรเลีย, ไต้หวัน, ฟินแลนด์, ฮ่องกง, กานา, กินี, เกาหลีใต้, ยูกันดา, อังกฤษ, แคเมอรูน, มาเก๊า, เมียนมา, เบลเยียม, รัสเซีย, ลาว, ตรุกี, มัลดีฟส์, เยอรมัน และสโลวาเกีย รวมจำนวนนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 3,933 คน เป็นนักกีฬาต่างชาติ 883 คน ที่เหลือเป็นนักกีฬาไทย 3,050 คน
นายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมกีฬาผู้สูงอายุไทย และประธานอำนวยการจัดการแข่งขันฯ เปิดเผยว่า ปัจจุบันการแข่งขันกีฬาสำหรับนักกีฬารุ่นอาวุโสได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก มีการจัดการแข่งขันในหลายประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับทวีป และระดับนานาชาติ โดยการแข่งขันกีฬาระดับโลกมีการแข่งขัน “โอลิมปิกเกมส์” สำหรับนักกีฬารุ่นอาวุโส ในรายการเวิลด์ มาสเตอร์เกมส์ ที่จัดทุกๆ 4 ปี ซึ่งผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ เฟสบุ๊ค Facebook/Thailand Open Masters Games