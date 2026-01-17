"แม็กซิมัส" พ่ายหนุ่มสเปนหวุดหวิด จบรองแชมป์บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์

การแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย เอทีพี ชาลเลนเจอร์ ทัวร์ รายการ บางกอก โอเพ่น ชาเลนเจอร์ สนาม 2 ระดับชาลเลนเจอร์ 75 ชิงเงินรางวัลรวม 107,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,395,110 บาท ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 2569 เป็นวันสุดท้าย
ประเภทชายเดี่ยว แม็กซิมัส ภราพล โจนส์ หนุ่มลูกครึ่งไทย-ออสเตรเลีย วัย 21 ปี มือ 378 ของโลก ที่ได้ไวลด์การ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขัน เดินทางมาไกลถึงรอบชิงชนะเลิศ พบ พอล มาร์ติน ทิฟฟอน นักหวดหนุ่มสเปนวัย 26 ปี มือ 373 ของโลก ที่ได้สิทธิ์แข่งด้วยอันดับโลกของตัวเอง และเคยขึ้นไปอยู่อันดับ 197 ของโลก เมื่อเดือน มิ.ย. ปีที่แล้ว
ตลอดการแข่งขัน ทั้งคู่สู้กันอย่างเต็มที่สมศักดิ์ศรีคู่ชิงชนะเลิศ ชนิดที่ยื้อกันไปถึงเซตสาม เล่นได้ถูกใจกองเชียร์ของทั้งสองฝ่าย และสุดท้ายเป็นหนุ่มสเปนที่เป็นฝ่ายเฉือนชนะไปในที่สุด ส่งผลให้ แม็กซิมัส ของไทย แพ้ไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เซตด้วยสกอร์ 4-6, 6-3 และ 4-6 ในเวลาแข่งขันกว่า 2 ชั่วโมง ได้รองแชมป์ ส่วนหนุ่มสเปนได้แชมป์ ซึ่งเป็นแชมป์เอทีพี ชาลเลนเจอร์ รายการแรกของตัวเอง หลังจากเคยได้แต่แชมป์ไอทีเอฟ เวิลด์ ทัวร์ มาแล้ว 12 รายการ
ทั้งนี้ หลังจบการแข่งขัน นายคชาชาญ มงคลเจริญ กรรมการอำนวยการสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา โดย พอล มาร์ติน ทิฟฟอน ในฐานะแชมป์ ได้รับเงินรางวัล 17,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 539,410 บาท และคะแนนสะสมอันดับโลก 75 คะแนน ส่วน แม็กซิมัส รองแชมป์ ได้รับ 9,600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 304,608 บาท และ 44 คะแนน