ฟลอร์บอลหนุ่มไทยผลงานแจ๋วคว้าตั๋วลุยเวิลด์คัพครั้งที่ 4

พลเรือโทชาญชัยยศ อัทฒ์สุวีร์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทยรายงานความเคลื่อนไหวการแข่งขัน Men's World Floorball Championships 2026 A0FC Qualification ที่นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นรายการควอลิฟายเวิลด์คัพ 2026 โดยทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย ส่งทีมเข้าร่วมในปีนี้ โดยไทยอยู่ในสายจี ร่วมกับ ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้ และฮ่องกง ซึ่งผลงาน 3 นัดที่ผ่านมา ไทยชนะรวด โดยเกมแรกอัด ฮ่องกง 42-2, นัดสอง เอาชนะ ออสเตรเลีย 10-2 และนัดสามชนะญี่ปุ่น 7-4
ล่าสุดเมื่อ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทยลงเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้ ซึ่งทั้งสองทีมสู้กันอย่างสนุก ก่อนจะเสมอกันไป 4-4 ทำให้ทีมฟลอร์บอลไทยฝากผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม ด้วยการชนะ 3 เสมอ 1 เป็นที่ 1 ของกลุ่มได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศวันที่ 19 ม.ค.นี้ และคว้าตั๋วไปเล่นเวิลด์คัพแมตช์ชิงแชมป์โลก ที่ประเทศไทยฟินแลนด์ในช่วงปลายปีนี้เป็นที่เรียบร้อย
ภายหลังจบเกม พลเรือโทชาญชัยยศ อัทฒ์สุวีร์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทย เผยว่า ต้องขอบคุณแฟนที่สนามและที่อยู่ที่ไทยที่ส่งทุกแรงใจแรงเชียร์มาให้กับทีมชาติไทย จนทำให้ไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกเป็นครั้งที่ 4 ด้วย