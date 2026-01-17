xs
ฟลอร์บอลหนุ่มไทยผลงานแจ๋วคว้าตั๋วลุยเวิลด์คัพครั้งที่ 4

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พลเรือโทชาญชัยยศ อัทฒ์สุวีร์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทยรายงานความเคลื่อนไหวการแข่งขัน​ Men's World Floorball Championships 2026 A0FC Qualification ที่นิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นรายการควอลิฟายเวิลด์คัพ 2026 โดยทางสมาคมกีฬา​ฮอกกี้แห่งประเทศ​ไทย ส่งทีมเข้าร่วมในปีนี้​ โดยไทยอยู่ในสายจี ร่วมกับ​ ออสเตรเลีย,​ ญี่ปุ่น,​ เกาหลีใต้​ และฮ่องกง​ ซึ่งผลงาน 3 นัดที่ผ่านมา ไทยชนะรวด โดยเกมแรกอัด ฮ่องกง​ 42-2,​ นัดสอง เอาชนะ ออสเตรเลีย​ 10-2 และนัดสามชนะญี่ปุ่น​ 7-4

ล่าสุดเมื่อ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา เป็นเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม ทีมชาติไทยลงเล่นกับทีมชาติเกาหลีใต้​ ซึ่งทั้งสองทีมสู้กันอย่างสนุก ก่อนจะเสมอกันไป​ 4-4 ทำให้ทีมฟลอร์บอลไทยฝากผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม ด้วยการชนะ​ 3 เสมอ​ 1 เป็นที่​ 1 ของกลุ่มได้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบชิงชนะเลิศ​วันที่​ 19 ​ม.ค.นี้​ และคว้าตั๋วไปเล่นเวิลด์คัพแมตช์ชิงแชมป์โลก ที่ประเทศไทย​ฟินแลนด์ในช่วงปลายปีนี้เป็นที่เรียบร้อย

ภายหลังจบเกม​ พลเรือโทชาญชัยยศ อัทฒ์สุวีร์ ผู้จัดการทีมฟลอร์บอลทีมชาติไทย​ เผยว่า ​ต้องขอบคุณแฟนที่สนามและที่อยู่ที่ไทยที่ส่งทุกแรงใจแรงเชียร์มาให้กับทีมชาติไทย จนทำให้ไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์​โลกเป็นครั้งที่​ 4 ด้วย​
