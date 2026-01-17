ต่อสัญญา “แม็กซิม” คุมโปโลน้ำไทย วางงบ 2.5 ล.เตรียมเอเชียนเกมส์ 2026

สมาคมกีฬาทางน้ำฯ ส่ง 2 กีฬา ชิงชัย เอเชียนบีชเกมส์ วางแผนคัดนักกีฬาโปโลน้ำไทย 6-8 ก.พ.นี้ โอดปีนี้ กกท.ให้งบน้อย สมาคมต้องพึ่งด้วยตัวเอง พร้อมวางงบ 2.5 ล้านให้โปโลน้ำหญิงเก็บตัว และ ต่อสัญญา “แม็กซิม” ถึง เอเชียนเกมส์ 2026
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 22-30 เม.ย.2569 จะมีการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ โดยจะจัดขึ้นที่เมืองซานยา ประเทศจีน ซึ่งสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ได้ส่ง 2 ชนิดกีฬาเข้าร่วมชิงชัยคือ โปโลน้ำ กับ ว่ายน้ำมาราธอน ก็ตั้งเป้าหมายจะทำผลงานให้ดีที่สุด นอกจากนี้สมาคมได้วางแผนคัดตัวนักกีฬาโปโลน้ำประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 6-8 ก.พ.นี้
ในการคัดตัวก็จะเปิดให้นักกีฬาจากสโมสรสมาชิกมาคัดตัว ส่วนเรื่องสถานที่นั้นให้รอประกาศจากสมาคมอีกครั้ง ซึ่งสมาคมก็อยากให้นักกีฬาโปโลน้ำทุกคนแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ อีกทั้งในปี 2569 ยังได้ขยายสัญญาของ แม็กซิม คอร์ดอนสกี้ (Maxim Kordonskiy) เฮดโค้ชโปโลน้ำทีมชาติไทย ชาวอิสราเอล ไปจนถึงเอเชียนเกมส์ 2026 เพื่อให้โค้ชมากฝีมือรายนี้ได้ทำงานวางแผนต่อเนื่องในการพาทีมโปโลน้ำหญิงไทยติด 1-3 ของเอเชียนเกมส์
“ปีนี้ กกท.ให้งบเตรียมทีมเอเชียนเกมส์ค่อนข้างน้อยมาก ซึ่งดูแล้วอาจจะไม่พอกับการเตรียมทีมทุกกีฬา ฉะนั้นเราจะต้องพึ่งพาและยืนด้วยตัวเองก่อน ตอนนี้ได้เตรียมงบประมาณ 2.5 ล้านบาทให้กับทีมโปโลน้ำหญิงในการเก็บตัวเอเชียนเกมส์ตามแผนงานของ แม็กซิม คอร์ดอนสกี้ ได้เสนอมาแล้ว“ นายธนาวิชญ์ กล่าว