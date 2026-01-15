ส.ซอฟท์เทนนิส เอาจริง ฟ้อง “สรเชษฐ์” ด้อยค่าสมาคม สร้างข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ

สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย
ประกาศขอใช้สิทธิ์กรณีที่มีการ โพสต์ข้อความ พาดพิง สร้างข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ ในลักษณะอันเป็นการด้อยค่า ต่อทางสมาคม ในประการที่น่าจะทำให้ ทางสมาคมฯ ต้องได้รับความเสียหายแก่ทางชื่อเสียงเกียรติคุณ จึงให้ทีมกฎหมาย ดำเนินการ รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใช้สิทธิ์ฟ้องร้องตามกฏหมายต่อไป
ประกาศสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ตามที่นายสรเชษฐ์ อวยพร ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนและกล่าวหาสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยในประเด็นต่าง ๆ ต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมาธิการการกีฬาสภาผู้แทนราษฎร
สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยขอเรียนชี้แจงว่าเหตุแห่งการร้องเรียนดังกล่าว เริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2565 และข้อกล่าวหาดังกล่าว ไม่เป็นความจริงทุกประการ คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬา
ซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการบริหารงานด้วยความสุจริต ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยการดำเนินงานทุกขั้นตอนเป็นไปตาม ระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ และผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มาโดยตลอด
สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และข้อบังคับของสมาคมฯ ดังต่อไปนี้
1.สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักกีฬาหญิง ซึ่งเข้าร่วมการเก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกัน โดยระบุว่า ในระหว่างที่ นายสรเชษฐ์ อวยพร ปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาซอฟท์เทนนิสทีมชาติไทยในขณะนั้น ได้มี พฤติกรรมเชิงชู้สาวกับนักกีฬาหญิง อันเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและขัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย
นักกีฬาหญิงผู้ร้องเรียนได้ร่วมกันยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ นายกสมาคมฯ ในขณะนั้นอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม สมาคมฯ ยังมิได้ดำเนินการใด ๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้เกิดความวุ่นวายภายในทีม และเป็นเหตุให้นักกีฬาหญิงรายดังกล่าวตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย
ต่อมา สมาคมฯ ได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง และมีมติให้ ยุติการปฏิบัติหน้าที่ของนายสรเชษฐ์ อวยพร จากตำแหน่งผู้ฝึกสอนกีฬาซอฟท์เทนนิสทีมชาติไทย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566 เนื่องจากปรากฏพฤติกรรมเชิงชู้สาวที่ไม่เหมาะสม ขัดต่อคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอน ขณะปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา SEA Games ครั้งที่ 32 ประจำปี 2023 ณ ประเทศกัมพูชา
สมาคมฯ เห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็น ความผิดร้ายแรงด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของนักกีฬา ทีมชาติ และสมาคมฯ อย่างร้ายแรง
2.คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ มีมติให้ถอดถอนนายสรเชษฐ์ อวยพร ออกจากทะเบียนสมาชิกชมรมของสมาคมฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2568 ตามข้อบังคับของสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย เนื่องจาก มีพฤติกรรมในการยุยงส่งเสริมปั่นป่วน ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ ส่งผลกระทบต่อผู้ปกครองและนักกีฬา
3. คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย มีมติให้ดำเนินการขบวนการตามทางกฎหมายกับนายสรเชษฐ์ อวยพร ดังนี้
คดีอาญา – แสดงตนหรือใช้อักษรหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
คู่ความ : นายสรเชษฐ์ อวยพร
ศาล : ศาลจังหวัดสมุทรปราการ
หมายเลขคดี : อ.4082/2568
สถานะ : อยู่ระหว่างการอุทธรณ์
คดีแพ่ง – ละเมิดและเรียกค่าเสียหาย
คู่ความ : นายสรเชษฐ์ อวยพร
ศาล : ศาลแพ่ง
ค่าเสียหายที่เรียก : 5,000,000 บาท
หมายเลขคดี : พ.5371/2568
วันนัด : 9 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น.
สถานะ : นัดชี้/นัดสืบพยานโจทก์
คดีอาญา – ปลอมและใช้เอกสารปลอม
คู่ความ : นายสรเชษฐ์ อวยพร และพวกรวม 2 คน
ศาล : ศาลจังหวัดธัญบุรี
หมายเลขคดี : อ.2482/2568
วันนัด :– 20 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 – 16.30 น. (นัดสืบพยานโจทก์/
จำเลย) – 21 พฤษภาคม 2569 เวลา 09.00 – 16.30 น. (นัดสืบพยานจำเลย)
คดีอาญา – หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา
คู่ความ : นายสรเชษฐ์ อวยพร
ศาล : ศาลจังหวัดพิจิตร
หมายเลขคดี : อ.1332/2568
วันนัด : 26 มกราคม 2569 เวลา 13.30 น.
สถานะ : ไต่สวนมูลฟ้อง
ในส่วนของกรณี ที่มีการ ใช้สิทธิ์ไม่สุจริตร้องกลั่นแกล้ง กล่าวหาข้อความอันเป็นเท็จ ต่อทางสมาคมฯ หรือกรณีที่มีการ โพสต์ข้อความ พาดพิง สร้างข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จ ในลักษณะอันเป็นการด้อยค่า ต่อทางสมาคม ในประการที่
น่าจะทำให้ ทางสมาคมฯ ต้องได้รับความเสียหายแก่ทางชื่อเสียงเกียรติคุณปัจจุบันได้มีการมอบหมาย ให้ทีมกฎหมาย ดำเนินการ รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อใช้สิทธิ์ฟ้องร้อง ตามกฏหมาย ต่อไป
สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยขอยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดเป็นไปเพื่อรักษามาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม และภาพลักษณ์ที่ดีของวงการกีฬาซอฟท์เทนนิสไทย เพื่อพิทักษ์รักษาเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของสมาคมฯ ให้ถึงที่สุด
สมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทยขอเรียนว่า หากต่อไปมีการพบว่าบุคคลใดกระทำการในลักษณะ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางสมาคมฯ ไม่ว่ากรณีใดๆทางสมาคมฯมีความจำเป็นต้องใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย เพื่อดำเนินการเอาผิดกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวทันที
ประกาศ ณ วันที่ 14 มกราคม 2569 นางอุดมลักษณ์ ศิริกุลเลิศรัฐ นายกสมาคมกีฬาซอฟท์เทนนิสแห่งประเทศไทย