พีพีทีวี เปิดสังเวียน THAI FIGHT เดือดทุกวันเสาร์-อาทิตย์! “THAI FIGHT WARRIOR–THAI FIGHT LEAGUE” ชูคู่เอก แสนชัย ดวล บาร์กี 18 ม.ค. นี้

พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 เปิดโปรแกรมถ่ายทอดศึกมวยคาดเชือก “ไทยไฟท์” (THAI FIGHT) บนหน้าจอ อุ่นเครื่องความมันส์วอร์มความเดือด เร้าใจ และเต็มไปด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทย กับรายการ “THAI FIGHT WARRIOR” ในวันเสาร์ที่ 17 มกราคม นี้ เวลา 17.00 น. ต่อด้วย “THAI FIGHT LEAGUE” วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม นี้ เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป
ประเดิม คู่แรก (มวยหญิง) ฟ้าใส อ.ยุทธชัย vs คริสติน่า มอเชอร์ เปิดสังเวียนด้วยมวยหญิงที่น่าจับตา ฟ้าใส อ.ยุทธชัย นักชกสาวไทยที่ขึ้นชื่อเรื่องความเร็วและการออกอาวุธต่อเนื่อง ปะทะ คริสติน่า มอเชอร์ นักสู้สาวต่างชาติที่พกความแข็งแกร่งและพละกำลังมาเต็มร้อย คู่ที่ 2 (มวยชาย) โมฮัมหมัด มาห์ดี้ vs น้องโอ ช.ห้าพยัคฆ์ คู่นี้รับประกันความดุ เมื่อ น้องโอ ช.ห้าพยัคฆ์ มวยเดินหน้าสไตล์บู๊ไม่ถอย พร้อมแลกทุกจังหวะ เจอกับ โมฮัมหมัด มาห์ดี้ นักชกต่างชาติที่มีอาวุธหนักและการตั้งรับเหนียวแน่น คู่ที่ 3 ไลอ้อน มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า vs โมฮาเหม็ด แอทลาส เป็นการพบกันของสองนักสู้สายพลัง ไลอ้อน มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า เด่นเรื่องแข้งหนัก ปะทะ โมฮาเหม็ด แอทลาส นักชกต่างชาติที่ขึ้นชื่อเรื่องหมัดคมและความอึด ปิดท้าย คู่ที่ 4 แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม vs ฮิชาม บูลารี่ ไฮไลต์ของรายการกับการขึ้นสังเวียนของ แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม เจ้าของศิลปะแม่ไม้มวยไทยระดับตำนาน พบกับ ฮิชาม บูลารี่ ที่มีความแข็งแรงและความมุ่งมั่นสูง เกมนี้คือการปะทะกันระหว่างประสบการณ์กับพละกำลัง ทุกสายตาจับจ้องว่าชั้นเชิงและไหวพริบของแสนชัยจะรับมือความแข็งแกร่งของผู้ท้าชิงได้อย่างไร พลาดไม่ได้! วันเสาร์ที่ 17 มกราคม นี้ เวลา 17.00 น. ร่วมระเบิดความมันส์ในรายการ “THAI FIGHT WARRIOR”
ต่อด้วยรายการ “THAI FIGHT LEAGUE” วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม นี้ เวลา 18.20 น. เป็นต้นไป ไฮไลต์ของรายการนี้อยู่ที่การเผชิญหน้าของนักชกระดับแนวหน้า แต่ละคู่ต่างมีผลงานและสถิติที่น่าจับตา พร้อมการันตีความเข้มข้นตั้งแต่คู่เปิดรายการจนถึงคู่เอกของรายการ ทั้งหมด 7 คู่เดือด โดยไฮไลท์คู่เอกเป็นการกลับมาของตำนาน ระหว่าง แสนชัย ยอดมวยขวัญใจชาวไทย รับมือกับ บาร์กี นักชกหมัดหนักจากอิหร่าน งานนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความเก๋าเกมและชั้นเชิงมวยไทยระดับตำนาน จะสามารถต้านทานความสดและความใหญ่ของนักชกต่างชาติได้หรือไม่
แต่ก่อนจะไปถึงคู่เอก มาวอร์มความมันส์กับคู่มวยนานาชาติและเหล่าดาวรุ่งที่น่าจับตา เริ่มที่ คู่แรก เขี้ยวเพชร vs พรพิทักษ์ รีแมตช์ที่แฟนมวยรอคอย หลังเคยแลกอาวุธกันอย่างดุเดือดจนจบลงด้วยผลเสมอแบบสุดมันส์ การกลับมาครั้งนี้ทั้งคู่พร้อมเปิดเกมรุกตั้งแต่ยกแรก ต่อด้วย คู่ที่ 2 ดาวแพร่ vs ยูเลี่ยน (ยูเครน) ดาวแพร่พกฟอร์มร้อนแรง ชนะรวด 3 ไฟท์หลังสุด ต้องเจอบททดสอบสำคัญอย่างยูเลี่ยน นักชกยูเครนที่ปิดเกมด้วยน็อกเอาต์มาตลอดปีที่ผ่านมา พลังหมัดปะทะมวยชั้นเชิง คู่ที่ 3 กล้าศึก vs โมห์เซ่น (อิหร่าน) ศึกความอึดของสองนักสู้สายแกร่ง ที่ขึ้นชื่อเรื่องการยืนระยะและการเก็บชัยด้วยคะแนนแบบเอกฉันท์ เกมนี้ไม่มีถอย ใครคุมจังหวะและรักษาความสม่ำเสมอได้ก่อน มีโอกาสกุมความได้เปรียบตลอดทั้งไฟท์ ขยับความเดือดมาที่ คู่ที่ 4 กิตติ vs เอลาด (อิสราเอล) คู่มวยจังหวะเร็ว เกมคม พลาดไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว กิตติมาพร้อมหมัดหนัก
หวังปิดบัญชี ขณะที่ เอลาด โดดเด่นเรื่องการสวนกลับฉับไว มีโอกาสตัดสินผลแพ้ชนะในเสี้ยววินาที คู่ที่ 5 น้องโอ vs อาเดียโน่ (บราซิล) น้องโอ พลังหมัดสายเทคนิค มวยเดินหน้าที่กลับขึ้นสังเวียนด้วยเป้าหมายล้างตา ต้องเจอกับอาเดียโน่ นักชกบราซิลที่พกความสดมาเต็มร้อย พร้อมเปิดหน้าแลกแบบไม่มีแผนซ่อน ก่อนถึงคู่เอก ปิดด้วย คู่รองสุดเดือด คู่ที่ 6 ไลอ้อน vs อานาโตลี่ (ยูเครน) ศึกพลังชนพลัง ไลอ้อน เจ้าของแข้งอันตราย ปะทะ อานาโตลี่ นักชกพันธุ์ดุที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดและหมัดหนัก ทุกอาวุธที่ออกมีสิทธิ์เปลี่ยนเกมได้ทันที
แฟนมวยตัวจริงห้ามพลาด! พีพีทีวี พร้อมส่งความเดือดถึงหน้าจอ กับศึกมวยคาดเชือก “THAI FIGHT WARRIOR” ทุกวันเสาร์ 17.00 น. และ “THAI FIGHT LEAGUE” ทุกวันอาทิตย์ 18.20 น. ชมมันส์ครบทุกคู่ทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36