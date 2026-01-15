Pro V1x Left Dash (–Pro V1x) ให้ระยะไกลและวิถีลูกสม่ำเสมอ

ลูกกอล์ฟ Pro V1x Left Dash (–Pro V1x) รุ่นใหม่ มาพร้อมเทคโนโลยีแกนในสองชั้นแบบใหม่ที่ให้ความเร็วสูงขึ้น ผสานกับคุณสมบัติอากาศพลศาสตร์ที่ล้ำสมัย ทำให้สร้างระยะทางได้ไกลขึ้น พร้อมวิถีลูกที่สม่ำเสมอมากกว่าเดิม สำหรับผู้เล่นที่ต้องการวิถีลูกสูงแบบ Pro V1x แต่สปินต่ำในช็อตยาวกว่าชัดเจนจากช็อตตีเต็มวง พร้อมความรู้สึกที่หนักแน่นกว่า
Titleist Pro V1x Left Dash เจเนอเรชันใหม่ล่าสุด ได้ถูกพัฒนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในทุกชั้นโครงสร้างของลูกกอล์ฟ ได้แก่ สูตรแกนในไล่ระดับความเร็วสูงแบบใหม่ ที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น เพื่อเพิ่มความเร็วลูกกอล์ฟและระยะทาง ชั้นหุ้มแกนในยืดหยุ่นสูงที่หนาขึ้น เพิ่มความเร็ว พร้อมลดสปินในช็อตยาว เปลือกนอกยูรีเทนแบบหล่อที่บางลง ให้สปิน และการควบคุมรอบกรีนระดับทัวร์ และรูปแบบอากาศพลศาสตร์แบบใหม่โดยดีไซน์รอยบุ๋มแบบทรงกลม 348 รอยบุ๋ม เรียงตัวแบบเตตราฮีดรอล สร้างวิถีลูกที่ทรงพลังและสม่ำเสมอมากขึ้น เพื่อประสิทธิภาพที่เหมาะสมในการพุ่งผ่านอากาศ