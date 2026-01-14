ไทยเจ้าภาพจัดศึกบาสฯ “ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ | เรดบูล แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2026” ต้อนรับนักยัดห่วง 16 ทีมระดับโลกเริ่ม 13-15 มีนาคมนี้

กลับมาอีกครั้งพร้อมความยิ่งใหญ่กับศึก “ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ | เรดบูล แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2026” (FIBA 3X3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026) โดยสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติ (FIBA) ร่วมกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย,กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ, สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, ช่อง 7HD และ เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ กับการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ระดับโลกอีกครั้งหลังจากปฎิวัติวงการบาสเกตบอลไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติมาแล้วในปี 2025 พร้อมยกทัพนักกีฬาดังกว่า 16 ทีมให้แฟนบาสเกตบอลชาวไทยได้สัมผัสและเปิดประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่อย่างใกล้ชิด เตรียมระเบิดศึกกลางกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
ซึ่งในวันที่ 13 มกราคม 2569 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ณ ลาน Eden ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี Mr. Ignacio Soriano ผู้จัดการฝ่ายอีเวนต์ FIBA มาร่วมเปิดงาน นอกจากนี้ยังมีบุคคลสำคัญจากแวดวงกีฬามากมายอาทิ พิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ, นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย, พัฒนพงค์ หนูพันธ์ กรรมการผู้จัดการช่อง 7HD, ไบรอัน แอล มาร์การ์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เทโร เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ และ มัลลิกา เหลืองนิมิตรมาศ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประเทศไทยกลุ่มธุรกิจ TCP ร่วมด้วย Mr. Kevin Liu Marketing Director GAC AION Thailand, นคร วิมลจิตรสอาด ผู้จัดการทั่วไปสายงานสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด, อภิญญา มุทาวัน Head of B2C Marketing centralwOrld, วิยะดา บูรณะภากรณ์ ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการใหญ่อาวุโสฝ่ายการตลาด บ.ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด, พิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), จิรัชญา เรืองสิริ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศโรงพยาบาลพระราม 9, มนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ กรรมการผู้จัดการบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทยสปอร์ตติ้งกู๊ดส์จำกัด, พรสุรีย์ เฑียรบุญเลิศรัตน์ Publisher Partnership, TikTok Thailand, ณัฐดนย์ โกศัยธนอนันท์ Business Director Think Curve Group
พร้อมด้วยนักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย อาทิ สุภาวดี กุญชวน (โบว์) ,พันธวัช เตชะสำราญ (นิว) และศิลปินดาราที่ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอลอย่าง อ้วน-รังสิต ศิรนานนท์, มาร์ค-ณฐริศ วรกรเลิศสิทธิ์, พลอย-พลอยสุรีย์ ตั้งตระการ, พิงค์-อาทิตยา วงศ์วิเศษ, เบน-สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ,ดีแลนด์-เดโชชัย ธิติอภิธาน และ เมลาณี มาร์การ์ (เมลาเม) ศิลปินเจ้าของเพลง “Bounce” (เด้ง )Theme Song หลักในการแข่งขัน
สำหรับการแข่งขัน “ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ | เรดบูล แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2026” ครั้งนี้ความเข้มข้นยังเหมือนเดิมกับการแข่งขันระดับเวิลด์ทัวร์ในแบบโอเพ่นชิงถ้วยแชมป์เปี้ยนคัพที่จะมีนักกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกที่ล้วนแต่คว้าแชมป์ทวีป แชมป์เวิลด์คัพและทีมที่ผลงานดีที่สุดในปีนี้มาร่วมชิงชัยกันทั้งหมด 16 ทีม แบ่งเป็นชาย 8 ทีมได้แก่ ออสเตรเลีย สเปน ลิทัวเนีย สหรัฐอเมริกา มาดากัสการ์ เนเธอแลนด์ เซอร์เบียแชมป์เก่า และประเทศไทยเจ้าภาพ ฝั่งหญิง 8 ทีม ได้แก่ ออสเตรเลีย สเปน อาเซอร์ไบจาน สหรัฐอเมริกา เนเธอแลนด์ มาดากัสการ์ แคนาดาแชมป์เก่าและประเทศไทย เจ้าภาพ
ร่วมด้วยเหล่าซูเปอร์สตาร์นักกีฬาชื่อดังที่เดินทางมากับทีมเหล่านี้อย่าง สตราฮินยา สโตยาซิช นักบาสเกตบอล 3x3 อันดับ 1 ของโลกชาวเซอร์เบียแชมป์เก่า และ แชมป์โอลิมปิก 2024 เวิร์ธธี เดอ ยอง ตัวจี๊ดขวัญใจสาวๆจากทีมเนเธอแลนด์ เฮนรี คารูโซ หนุ่มหล่อฝีมือดีจากทีมอเมริกา ซานดรา ยีเกราวิเด สาวเท่ห์สุดแกร่งจาก สเปน และสาวแชมป์เก่าทีมแคนาดานำทีมโดย เพจ โครซอน ฯลฯ
ในส่วนของทีมชาติไทยเจ้าภาพนำทัพโดย โอม-ชนาธิป จักรวาฬ หนุ่มหล่อนักแม่นห่วง ร่วมด้วย เฟรดดี้ ลิช , จูเนียร์-อิมานุเอล ชิเนดุ เอเจสุ ส่วนฝ่ายหญิงนำโดยตัวเก๋าอย่าง โบว์-สุภาวดี กุญชวน และ จูน-รัตติยากร อุดมสุข ฯลฯสู้ได้เต็มที่แบบมีลุ้นขึ้นโพเดียมแน่นอน ซึ่งรูปแบบของการแข่งขันครั้งนี้ทั้งชายและหญิงคือจะถูกแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 4 ทีมเพื่อเก็บคะแนนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและหา 2 ทีมที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไป
สำหรับความพิเศษอีก 1 อย่างที่ยังเหมือนเดิมคือทางสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนท์พิเศษระดับประเทศชิงถ้วยเกียรติยศ Road To FIBA 3X3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026 และรางวัลพิเศษมากมายจากผู้สนับสนุนในการแข่งขัน Road To FIBA 3x3 Sponsor | Red Bull Champions Cup 2026 ซึ่งจะมีการแข่งขันรอบคัดเลือกขึ้นทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศไทย เริ่มเปิดทัวร์นาเมนท์สนามแรกที่ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อด้วยภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2569 จากนั้นไปต่อกันที่ ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2569 และสนาม
สุดท้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2569 เพื่อหาแชมป์ของแต่ละภาคเข้ามาชิงชัยในสนามใหญ่ “ฟีบ้า ทรีเอ็กซ์ทรี สปอนเซอร์ | เรดบูล แชมป์เปี้ยนส์ คัพ 2026” ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2569 ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
โดยทัวร์นาเมนท์พิเศษนี้ จะเปิดรับสมัครนักกีฬาบาสเกตบอล 3x3 ทั้งหมด 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (ผสมชาย-หญิง), รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย-หญิง) และแบบโอเพ่น (ประชาชนชาย-หญิง) โดยรายละเอียดการรับสมัครสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https://www.bsatthai.org/ หรือทางเฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/bsatthailand/
