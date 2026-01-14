ARV เปิดตัว “Deepzoom” แพลตฟอร์ม ที่ยกระดับการวิเคราะห์ภาพและวิดีโออัจฉริยะ สู่มาตรฐานใหม่ของการบริหารความปลอดภัยขององค์กร
บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี) หรือ ARV ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงของไทย เปิดตัว “Deepzoom” แพลตฟอร์มวิเคราะห์ภาพและวิดีโออัจฉริยะ ที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง และการตัดสินใจขององค์กรยุคใหม่
ในปัจจุบัน องค์กรจำนวนมากติดตั้งกล้องเพื่อบันทึกเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง แต่ข้อมูลภาพและวิดีโอที่เกิดขึ้นกลับถูกนำมาใช้ประโยชน์จริงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากระบบแบบดั้งเดิมสามารถทำได้เพียงบันทึกภาพโดยไม่เข้าใจบริบทหรือความหมายของเหตุการณ์ ความท้าทายที่แท้จริงจึงไม่ใช่จำนวนกล้องที่เพิ่มขึ้น แต่คือการแปลงข้อมูลภาพจำนวนมหาศาลให้กลายเป็นข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
คุณธษภิชญ ถาวรสุข หัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวถึงแนวคิดเบื้องหลังการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้ว่า“ทุกเฟรมของวิดีโอล้วนมีข้อมูลซ่อนอยู่ แต่ระบบทั่วไปไม่สามารถตีความเหตุการณ์ได้ในระดับเดียวกับมนุษย์ Deepzoom จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทำให้ข้อมูลภาพเหล่านี้มีความหมาย และช่วยให้องค์กรสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ล่วงหน้าหรือรับมือกับความเสี่ยงได้ทันท่วงที”
จากแนวคิดดังกล่าว Deepzoom จึงถูกออกแบบให้แตกต่างจากระบบวิเคราะห์ภาพทั่วไป ด้วยความสามารถในการเชื่อมโยงเหตุการณ์จากหลายกล้องให้เป็นทามไลน์ต่อเนื่อง ผ่านเทคโนโลยี MTMC (Multi-Target Multi-Camera Tracking) ทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วว่าบุคคลหรือวัตถุที่สนใจ “อยู่ที่ใด เคลื่อนไหวผ่านจุดใด และทำกิจกรรมใดบ้าง” ตลอดช่วงเวลาที่ถูกบันทึกไว้ ความสามารถนี้ช่วยลดระยะเวลาการสืบค้นข้อมูลจากระดับชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาที ลดงานการตรวจสอบภาพย้อนหลังของเจ้าหน้าที่ และยกระดับกระบวนการเฝ้าระวังให้มีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
Deepzoom ยังรองรับการกำหนดค่าและการประยุกต์ใช้งานระบบแบบเฉพาะไซต์งาน (Customization) โดยอาศัยประสบการณ์ของทีมผู้พัฒนาหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของ ARV ที่เคยทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและท้าทาย ตั้งแต่แท่นขุดเจาะกลางทะเล งานใต้น้ำที่มีข้อจำกัดด้านแสง การวิเคราะห์ภาพจากโดรนที่ต้องตรวจจับวัตถุขนาดเล็กจากระยะสูง ไปจนถึงระบบการมองเห็นบนหุ่นยนต์ภาคพื้น ที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงอันตราย ความเชี่ยวชาญเหล่านี้ทำให้ Deepzoom สามารถทำงานได้อย่างเสถียรในสถานการณ์จริง และผสานการทำงานร่วมกับเทคโนโลยีอื่นที่ ARV พัฒนาขึ้น เช่น ระบบโดรนตรวจสอบทางอากาศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ฉุกเฉินและการวางแผนรับมือเหตุการณ์ทำได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่ง
อีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญคือ โมเดล AI ของ Deepzoom ยังถูกพัฒนาบนพื้นฐานของข้อมูลและบริบทในประเทศไทย ทำให้เข้าใจสภาพแวดล้อมจริง พฤติกรรมผู้ใช้งาน และลักษณะพื้นที่ได้แม่นยำกว่าระบบสำเร็จรูปที่ออกแบบมาสำหรับต่างประเทศ
ด้วยความสามารถดังกล่าว Deepzoom ได้รับการนำไปใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม พร้อมผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้จริง ได้แก่
● ด้านการรักษาความปลอดภัย (Security & Surveillance): ยกระดับการดูแลพื้นที่ให้เป็นระบบมากขึ้น ตั้งแต่การนับจำนวนบุคคลเข้าออก การยืนยันตัวตนด้วยเทคโนโลยีจดจำใบหน้า การตรวจจับการบุกรุกพื้นที่หวงห้าม ไปจนถึงการวิเคราะห์พฤติกรรมต้องสงสัย เช่น การเดินวนซ้ำ เมื่อพบเหตุผิดปกติ ระบบ สามารถใช้การติดตามบุคคลข้ามกล้อง (MTMC) เพื่อติดตามเส้นทางการเคลื่อนไหวและพฤติกรรมของบุคคลนั้นได้ทันที ข้อมูลทั้งหมดถูกรวบรวม วิเคราะห์ และแสดงผลอย่างเป็นระบบ ช่วยให้ทีมรักษาความปลอดภัยสามารถวางแผนเชิงรุกได้โดยไม่เพิ่มภาระงานให้เจ้าหน้าที่
● ด้านความปลอดภัย (Safety / HSE): ช่วยให้ตรวจพบความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงานได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการล้ม การเกิดควันหรือประกายไฟ รวมถึงการสวมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลไม่ครบถ้วน ระบบสามารถวิเคราะห์เหตุที่เกิดซ้ำและจัดลำดับความเสี่ยงตามพื้นที่และช่วงเวลา ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ลดโอกาสในเกิดอุบัติเหตุ และลดภาระการเฝ้าติดตามหน้าจอของเจ้าหน้าที่
● ด้านการบริหารจัดการจราจร (Traffic Management): ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ เช่น รถย้อนศร รถขึ้นทางเท้า หรือรถใช้ความเร็วเกินกำหนด พร้อมแสดงเส้นทางย้อนหลังและข้อมูลป้ายทะเบียน ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเหตุได้ภายในไม่กี่นาที และมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการวางแผนบริหารจัดการจราจรเชิงรุก เช่น การลดจุดคอขวดหรือปรับแผนจราจรตามพฤติกรรมการใช้งานจริงของผู้ใช้ถนน
● การปรับแต่งโมเดลเฉพาะองค์กร (Customization): นอกเหนือจากชุดโมเดลมาตรฐานที่มีอยู่ Deepzoom ยังสามารถพัฒนาและปรับแต่งโมเดลให้ตรงกับโจทย์เฉพาะของแต่ละองค์กร เพื่อดึงศักยภาพของข้อมูลภาพมาใช้ประโยชน์สูงสุด ตัวอย่างเช่น ระบบตรวจสอบคุณภาพสินค้าในสายการผลิต (QC Vision) ที่สามรรถตรวจจับความผิดปกติของสินค้าได้แบบเรียลไทม์ ช่วยแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทาง ลดของเสีย ลดงานตรวจซ้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณธษภิชญ กล่าวทิ้งท้ายว่า "บทบาทของ AI ในปัจจุบัน ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแทนที่การตัดสินใจของมนุษย์ แต่เพื่อช่วยให้มนุษย์มองเห็นและเข้าใจเหตุการณ์ได้ลึกขึ้น Deepzoom ถูกออกแบบให้สามารถตีความ แจ้งเตือน และวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อให้องค์กรสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว และตัดสินใจได้อย่างมั่นใจบนพื้นฐานของข้อมูลจริง"
สนใจแพลตฟอร์ม Deepzoom สามารถสอบถามรายละเอียดหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://deepzoom.arv.co.th อีเมล arv.sales@arv.co.th หรือโทร. 085-989-5628