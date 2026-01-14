สอยคิวอาชีพไทยเริ่มแล้ว ชิงรวม 10 ล้าน สนามแรกเมืองกาญจน์ “หมู ปากน้ำ” ร่วมดวล

ศึกสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมประเทศไทย ประจำปี 2569 ไอ อีเอ ที ไทยแลนด์ แรงค์กิ้ง เซอร์กิต 2026 เตรียมเปิดฉากชิงชัย ปีนี้ชิงเงินรางรวมร่วม 10 ล้านบาท ใน 7 สนาม 7 จังหวัด ประเดิมสนามแรก 19 - 24 ม.ค.นี้ ที่กาญจนบุรี สนามนี้ “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ มือ 40 โลก พร้อมลงดวลกับมืออาชีพประเทศไทยด้วย
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสม ปี 2569 รายการ ไอ อีเอ ที ไทยแลนด์ แรงค์กิ้ง เซอร์กิต 2026 (I EA T Thailand Ranking Circuit 2026) ที่โฮ คิทเช่น สาขาถนนพระราม 3 เมื่อ 14 ม.ค.2569 โดยมี พล.ต.ต.คิสสทัต ภูริปโชติ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย พล.ต.ต วิชัย สังข์ประไพ อุปนายกสมาคมฯ เข้าร่วม
ภายในงานยังมีตัวแทนจากจังหวัดเจ้าภาพสนามต่างๆเข้าร่วมแถลงความพร้อมและวันแข่งขัน ประกอบด้วย สมศักดิ์ ธาราสุนทร นายกสมาคมสนุกเกอร์จังหวัดกาญจนบุรี (เจ้าภาพรายการที่ 1 แข่งระหว่าง 19-24 ม.ค.69 ), คิวฤกษ์ ยอดนารี ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดโรงแรมพูลแมนขอนแก่น (เจ้าภาพรายการที่ 2 แข่งระหว่าง 20-25 เม.ย.69), ผู้แทนนายสิทธิโชค ธรรมรักษา ที่ปรึกษาพิเศษผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดพิษณุโลก (เจ้าภาพรายการ 3 แข่งระหว่าง 4-9 พ.ค.69), จังหวัดพังงา เจ้าภาพรายการ ที่ 4 วันที่ 15-20 ม.ย.69, ดร.รุ่งโรจน์ สีเหลืองสวัสดิ์ ประธาน ผู้จัดการโรงเรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า (เจ้าภาพรายการที่ 5 แข่งขันระหว่าง 27 ก.ค.- 1 ส.ค.), พันตำรวจโทภูวดิท ปิติภัทรชนากร รองผู้กำกับการ สืบสวน ตำรวจภูธร จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ (เจ้าภาพรายการที่ 6 แข่งขันระหว่าง 10-15 ส.ค.69) และ สัญชัย เหรียญทอง รองประธานชมรมสนุกเกอร์นครสวรรค์ (เจ้าภาพรายการที่ 7 แข่งขันระหว่าง 21-26 ก.ย.69)
นายสุนทร จารุมนต์ นายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เผยว่า ปีนี้การแข่งขันจะมีขึ้น 7 สนาม 7 จังหวัด ซึ่งการแข่งขันยังคงคึกคักไม่แพ้ปีที่ผ่านๆมา ปีนี้มีนักกีฬาสมัครเข้าร่วมชิงชัยเต็มจำนวนจำกัด 220 คน โดยในสนามแรก ที่กาญจนบุรี ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 19-24 มกราคม 2569 เข้มข้นแน่นอน เพราะ “หมู ปากน้ำ” นพพล แสงคำ นักสนุกเกอร์มืออาชีพโลก ซึ่งรั้งมือ 40 ของโลกในปัจจุบัน จะร่วมดวลกับมืออาชีพประเทศไทยด้วย ส่วนสนามต่างๆถ้านักกีฬามืออาชีพโลกของไทยเหล่านี้ ไม่มีโปรแกรมแข่งขันอาชีพที่ต่างแดน เราก็จะเชิญมือเหล่านี้ อาทิ หมู ปากน้ำ, เอฟ นครนายก, ซันนี่ อาร์แบค หรือ มิ้งค์ สระบุรี มาเข้าร่วมด้วยแน่นอน
นายฐาปบุตร ชมเสวี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เผยว่า การจัดแข่งขันมีขึ้นครั้งแรกปี 2545 นับถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 23 แล้ว เดิมเราจัด 2 ระดับ คือ ดิวิชั่น 1 กับ 2 แต่เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล เราจึงควบรวมให้เหลือรายการเดียว แน่นอนว่าการจัดเป็นการส่งเสริม พัฒนาฝีมือนักสนุกเกอร์ของไทย รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมกีฬาสนุกเกอร์อาชีพในเมืองไทย ซี่งการแข่งขันครั้งที่ผ่านๆมา รวมถึงครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มีภาครัฐและเอกชนจากหลากหลายภาคส่วน
ด้าน พล.ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ อุปนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การแข่งขันปีนี้มีการชิงเงินรางวัลรวมร่วม 10 ล้านบาท โดยนอกจากจะเปิดให้พี่น้องประชาชนได้ชมฟรีที่สนามแข่งขันแล้ว จะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนกีฬาชาวไทย และแฟนๆสนุกเกอร์ได้รับชมกันครบทุกแมตช์ ทุกสนามเช่นเคยทั้งทางทีวี ช่อง ทีสปอร์ต 7 และช่องทางออนไลน์ ยูทูป BsatTH, เฟซบุ๊ค สมาคมบิลเลียด สนุกเกอร์แห่งประเทศไทย และ CUE SportS ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อให้แฟนๆที่ไปชมหรือเชียร์ที่สนามไม่สะดวก ได้ชมและเชียร์นักกีฬาที่ชื่นชอบ รวมถึงสร้างความนิยมและแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน