พลังศรัทธาแฟนบอลปัตตานีล้นเมือง เปิดจอยักษ์เชียร์ “ปืนใหญ่ลังกาสุกะ” ดวลบุรีรัมย์ เอฟเอคัพ

กระแสฟุตบอลในจังหวัดปัตตานีกำลังร้อนแรงเกินต้าน เมื่อแรงเชียร์ของแฟนบอล “ปืนใหญ่ลังกาสุกะ” ปัตตานี เอฟซี หลอมรวมผู้คนทั้งเมืองให้กลายเป็นหนึ่งเดียวอีกครั้ง ก่อนเกมประวัติศาสตร์ในศึกช้าง เอฟเอ คัพ ที่จะบุกไปเยือนแชมป์ไทยลีกอย่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด โดยการรวมตัวเชียร์ผ่านจอยักษ์ในพื้นที่ใจกลางเมือง ได้สร้างภาพความคึกคักจนกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง
ฟุตบอลที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงการแข่งขัน 90 นาที แต่เป็นกิจกรรมทางสังคมที่เชื่อมโยงผู้คนทุกวัยเข้าด้วยกัน ในวันแข่งขัน บรรยากาศทั่วเมืองปัตตานีแทบหยุดนิ่ง ถนนหลายสายมุ่งหน้าไปยังสนามเรนโบว์ สเตเดี้ยม ขณะที่ร้านน้ำชาและร้านอาหารต่างพากันเปิดจอถ่ายทอดสดเพื่อรองรับแฟนบอลจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลได้ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง
จากความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สโมสรปัตตานี เอฟซี ตัดสินใจขยายพื้นที่รองรับแฟนบอล ด้วยการจัด “แฟนโซน” เปิดจอยักษ์ ณ ห้างอาเซียน มอลล์ เพื่อให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมกับเกมสำคัญ แม้จะเป็นการเชียร์อยู่นอกสนาม แต่บรรยากาศกลับเต็มไปด้วยอารมณ์ร่วมไม่ต่างจากการนั่งอยู่ขอบสนามจริง
รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม รองประธานสโมสรปัตตานี เอฟซี เปิดเผยว่า วัฒนธรรมการดูบอลของชาวชายแดนใต้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเติบโตขึ้นพร้อมกับผลงานของทีมที่ก้าวขึ้นมาเล่นในไทยลีก 2 อย่างเต็มภาคภูมิ
“แฟนบอลที่นี่ไม่ได้มาเชียร์เป็นครั้งคราว แต่เขาผูกพันกับทีมเหมือนครอบครัวเดียวกัน เห็นกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ จนวันนี้ลูกหลานก็สวมเสื้อปัตตานี เอฟซี มาเชียร์ต่อ เป็นภาพที่ทำให้สโมสรภูมิใจมาก” รองประธานสโมสรกล่าว
สำหรับเกมเอฟเอคัพ รอบ 16 ทีมสุดท้าย ที่ต้องบุกไปเยือนบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ถือเป็นอีกหน้าประวัติศาสตร์ของสโมสรและแฟนบอลทุกคน แม้จะต้องเผชิญกับทีมแถวหน้าของประเทศ แต่ก็เป็นโอกาสสำคัญในการเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทั้งในมุมของการแข่งขันและการบริหารจัดการระดับสโมสรอาชีพ ซึ่งฝ่ายบริหารปัตตานีมองว่าเป็น “บทเรียนล้ำค่า” ไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเช่นไร
ศึกช้าง เอฟเอ คัพ 2025/26 รอบ 16 ทีมสุดท้าย ระหว่าง บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ปัตตานี เอฟซี จะแข่งขันในวันพุธที่ 14 มกราคม เวลา 18.00 น. ณ สนามช้าง อารีนา ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY ช่อง PLAY SPORT 3