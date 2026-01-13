พรรคไทยก้าวใหม่ ดันนโยบายเล่นกีฬาปลอดภัย หนุนนักกีฬามีอาชีพหลังเลิกเล่น

พรรคไทยก้าวใหม่ ชูโรงเรียนปลอดภัย ผลักดันนโยบายเล่นกีฬาต้องปลอดภัยและมีความสุข ย้ำให้ความสำคัญนักกีฬาคนพิการ ขณะที่เลิกเล่นแล้วต้องมีอาชีพเป็นของตัวเอง ชี้กีฬาช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเสมอภาค ความมั่นคง ให้กับคนไทย
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.2569 ที่ทำการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ แคนดิเเดตนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ มอบหมายให้ นางสาวจิตภัสร์ (ตั๊น) กฤดากร ผู้สมัคร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยก้าวใหม่ พร้อมตัวแทนจากพรรคไทยก้าวใหม่ เข้าพบ "บิ๊กเอ" ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ประธานโอลิมปิคแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการบริหารโอลิมปิคไทย เพื่อรับฟังข้อมูล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำนโยบายพรรคไทยก้าวใหม่ ในการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา และโครงสร้างวงการกีฬาไทย ตลอดจนรับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการทำนโยบายที่ตอบโจทย์ของวงการกีฬาไทยอย่างแท้จริง
ผศ.พิมล เปิดเผยว่า มีความยินดีที่พรรคไทยก้าวใหม่ เข้ามาพบเพื่อขอข้อมูลนำมาประกอบการพิจารณาการทำนโยบาย ซึ่งปัญหาสำคัญของวงการกีฬาคือเรื่องงบประมาณ ที่ไม่เพียงพอ มีสมาคมกีฬามากขึ้น การจัดสรรงบก้ได้น้อยลง การพัฒนาก็สะดุด แม้ว่าปัจจุบันเรามีกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ แต่ก็เหมือนไม่ได้ขึ้นตรงกับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เสียเลยทีเดียว ค่อนข้างจะเป็นเอกเทศ การบริหารจัดการงบประมาณก็เอาไปใช้อย่างอื่นมากกว่า อย่างเช่นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ หรืออีเวนต์ต่าง ๆ ทำให้โอกาสในการพัฒนากีฬาบ้านเรา (กีฬาเป็นเลิศ) ก็น้อยลงไป
นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร กล่าวว่า ยอมรับว่าเป็นพรรคเล็ก ถ้าไม่ได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล ก็จะเข้าไปใช้กลไกของคณะกรรมาธิการฯ ในการผลักดันนโยบายด้านกีฬา ตามที่คณะกรรมการโอลิมปิคฯ แนะนำมา โดยนโยบายของพรรค จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้าง "โรงเรียนปลอดภัย" เพื่อเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้นักกีฬา เล่นกีฬาก็ต้องปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายพรรค ที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็ก ๆ ในโรงเรียน นอกเหนือจากบ้านแล้ว โรงเรียนก็เป็นพื้นที่ที่สองของเด็ก ๆ ที่มาใช้ชีวิต ซึ่งจะต้องมีความสุขและความปลอดภัย ตรงนี้ก็จะมีการนำเรื่องของการกีฬาไปเพิ่มในนโยบายของพรรคด้วย
"เรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้นักกีฬาถือว่าเป็นสิ่งใกล้ตัว เพราะเคยสัมผัสจากการที่คุณพ่อดูแลนักกีฬาคนพิการ ก็เคยมีเหตุการณ์นักกีฬาตาบอดเดินตกจากที่พัก เนื่องจากสมัยก่อนกีฬาคนพิการไม่มีพื้นที่ฝึกซ้อม ที่พักที่เหมาะสมกับความพิการ ต้องฝึกซ้อมกับนักกีฬาคนปกติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับความพิการของนักกีฬา เราก็จะให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วย นอกจากนี้เรายังมีนโยบายสร้างอาชีพให้กับนักกีฬาหลังจากเลิกเล่นไปแล้ว จะได้มีอาชีพเป็นของตัวเอง" นางสาวจิตภัสร์ กล่าว
นางสาวจิตภัสร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากรับทราบข้อมูลจากโอลิมปิคไทย ก็จะมีการนำเสนอเป็นนโยบายของพรรคต่อไป เพราะเราให้ความสำคัญกับเรื่องของกีฬาไม่น้อยกว่าด้านอื่นๆ เนื่องจากกีฬาจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเสมอภาคและความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยได้ด้วย