รักบี้ 7 คนสาวไทยเดินทางลุยเวิลด์ซีรีส์ ด.3 หวังเลื่อนชั้นขึ้น ด.2

รักบี้สาวไทยทัพใหญ่เดินทางลุยเวิลด์ซีรี ดิวิชั่น 3 ที่ดูไบ “บิ๊กต้น” ปลื้มใจประวัติศาสตร์ไทยเข้าสู่เวทีโลก พร้อมขอท้าชนทีมใหญ่ซิวตั๋วขึ้นดิวิชั่น 2 ให้ได้
ความเคลื่อนไหวของทีมรักบี้ 7 คนหญิงไทย ชุดลุยเวิลด์ซีรีส์ ระหว่าง 17-18 มกราคม 2569 ได้เดินทางไปที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ แล้วโดยมี นางสาวสุทรรศนีย์ ภาณุประภา เป็นผู้จัดการทีม และ พลโทหญิง นาฏฐินี กลัมพสุด ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการทีม นำคณะนักกีฬาหญิงที่ประกอบด้วย วรรณรี มีโชค (กัปตันทีม), รัตนาภรณ์ วิทยารณยุทธ์, ธนาภรณ์ หวลคิด, รักษิณ นาวาแก้ว, ธนัชพร หวานดี, นันทัชพร ยอดยา, พรรณพัสษา ใจจริม, นราทิพย์ มณีสัย, สลินดา แผ่ความดี, ภัณฑิรา ไชยเกตุ, เดียน อคัวจา, ดารินทร์ จันทมาลา และ พรนภา นารถโสภา
“บิ๊กต้น” พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เปิดเผยว่า เป็นประวัติศาสตร์สมาคมที่ทีมหญิงได้เข้าไปเล่นในเวิลด์ซีรีส์ ในระดับดิวิชั่น 3 เป้าหมายคือจะต้องเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้เพื่อจะได้เลื่อนชั้นสู่ดิวิชั่น 2 ส่วนสภาพทีมนั้นขาดเพียง จิรวรรณ ชูตระกูล เพียงคนเดียว แต่ภาพรวมแล้วทีมชุดนี้ก็แข็งแกร่ง ความยากของดิวิชั่น 3 นั้นก็มี แอฟริกาใต้ กับ อาร์เจนติน่า ที่ถือว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของทัพสาวไทย แต่ก็จะขอท้าชนทั้งคู่เพื่อคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้น
ขณะที่ “แอม” ธนัชพร หวานดี เปิดเผยว่า สำหรับตนและทีมพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้ ซึ่งหลังจากได้หยุดในช่วงปีใหม่ ก็ได้กลับมาฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.ที่ผ่านมา ที่สนามวชิราวุธ ซึ่ง โลเต้ ไรคาบูร่า หัวหน้าผู้ฝึกสอน เน้นหนักไปที่การเพิ่มเรื่องแรง และแทคติกในการเล่นในช่วงที่ผ่านมา และปลุกใจให้ทุกคนใช้ความกล้าหาญ และไม่ต้องกลัวใครทั้งสิ้น เวลาลงไปเล่นในสนาม ส่วนเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ดูไบ ตนเองและเพื่อนๆในทีมหลายคนเคยไปแข่งที่นั้นมาแล้ว ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง อากาศอาจจะเย็นๆ และแห้งๆ แต่ก็มองว่าไม่มีผลกับทีม
ธนัชพร ยังเผยด้วยว่า การแข่งขันปีนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบจากครั้งที่ผ่านๆมา คือ จากเดิมจะแข่ง 3 สนาม ปีนี้จะเหลือเพียงสนามเดียว และสนามนี้ ก็จะคัดเอา 2 ทีมไปเล่นในสเตจต่อไป ส่วนตัวมองว่ายาก เพราะพลาดไม่ได้ ทุกเกมจึงต้องเต็มที่ทุกเกม อย่างไรก็ตามจากสายการแข่งขันที่ออกมา ที่ไทยอยู่ในสายเอ ร่วมกับ แอฟริกาใต้, เม็กซิโก และสาธารณรัฐเช็ค ยังมองว่าสู้ได้ทุกทีม เชื่อว่าจะเป็น 1 ใน 2 เข้าไปเล่นในรอบตัดเชือก และดีพอจะเป็น 1 ใน 2 ทีม ที่คว้าตั๋วไปเล่นในสเตจต่อไปในดิวิชั่น 2 อย่างที่ทุกคนหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ให้ได้
ทั้งนี้ทีมสาวไทย จะประเดิมสนามในช่วงบ่ายวันเสาร์ ที่ 17 มกราคมนี้ โดยเกมแรกจะลงเล่นพบกับ สาธารณรัฐเช็ค จากนั้นลงเล่นเกมที่ 2 พบ เม็กซิโก และปิดท้ายดวลกับ แอฟริกาใต้ ส่วนในวันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ, ชิงชนะเลิศ