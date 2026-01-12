ชวนแฟนบอลลุยพรีเมียร์ลีก 2025-26 เกมที่ 22 รับความมันช่วงต้นปีใหม่

เพจ Play with FUN, be FUN สื่อกีฬาและบันเทิงครบวงจรอันดับ 1 ของไทย ชวนแฟนบอลร่วมติดตามศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 นัดที่ 22 ที่กลับมาเดือดอีกครั้งหลังช่วงเทศกาล โดยโปรแกรมลงสนามระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2026
โปรแกรมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025-26 นัดที่ 22
คืนวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2026
19:30 น. – แมนฯ ยูไนเต็ด พบ แมนฯ ซิตี้
22:00 น. – ซันเดอร์แลนด์ พบ คริสตัล พาเลซ
22:00 น. – เชลซี พบ เบรนท์ฟอร์ด
22:00 น. – ลิเวอร์พูล พบ เบิร์นลี่ย์
22:00 น. – สเปอร์ส พบ เวสต์แฮม
22:00 น. – ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ ฟูแล่ม
00:30 น. – น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซน่อล
คืนวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2026
21:00 น. – วูล์ฟส์ พบ นิวคาสเซิล
23:30 น. – แอสตัน วิลล่า พบ เอฟเวอร์ตัน
คืนวันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2026
03:00 น. – ไบรท์ตัน พบ บอร์นมัธ
ทั้งนี้ ทางช่อง เลือก 3 เกมไฮไลต์ประจำสัปดาห์ คัดพิเศษโดย Play with FUN, be FUN
คืนวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2026 เวลา 19:30 น. – แมนฯ ยูไนเต็ด พบ แมนฯ ซิตี้
แมนเชสเตอร์ดาร์บี้ทีไร ไม่มีคำว่าเบา ยูไนเต็ดได้แรงฮึดจากเกมใหญ่ แต่ซิตี้จังหวะเข้าทำหลากหลายกว่า เกมนี้วัดกันที่ “วินัยเกมรับ” และ “ความผิดพลาดรายบุคคล” ล้วน ๆ
จุดชี้ขาด: หากยูไนเต็ดเสียบอลแดนกลางบ่อย มีสิทธิ์โดนลงโทษเร็ว
คืนวันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2026 เวลา 00:30 น. – น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ พบ อาร์เซน่อล
ฟอเรสต์เล่นบ้านตัวเองดุอยู่แล้ว แต่อาร์เซน่อลมีคุณภาพเกมรุกและการเพรสซิ่งที่แน่นกว่า เกมนี้ถ้าปืนใหญ่ขึ้นนำก่อน โอกาสปิดเกมมีสูง
จุดชี้ขาด: อาร์เซน่อลต้องระวังเกมสวนกลับ+ลูกโด่งของเจ้าบ้าน
คืนวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2026 เวลา 21:00 น. - วูล์ฟส์ พบ นิวคาสเซิล
นี่คือเกมที่ “ตึง” เพราะวูล์ฟส์มักเล่นในบ้านแบบกัดไม่ปล่อย ส่วนสาลิกาดงถ้าจะเอาแต้ม ต้องเน้นความคมจังหวะสวนกลับและลูกตั้งเตะให้เด็ดขาด
จุดชี้ขาด: ใครคุมพื้นที่กลางสนามได้ เกมจะเข้าทางคนนั้นทันที