นกพิราบจากคูเวตซิวแชมป์โลก คว้าถ้วยพระราชทานในหลวง ร.10 พร้อมเงินรางวัลกว่า 7 ลบ. ในการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยา ครั้งที่ 10

พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ (PIPR) ผนึกกำลังเมืองพัทยาและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยา ครั้งที่ 10 (The 10th Pattaya International Pigeon Race) ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลรวมที่มีมูลค่าสูงกว่าทุกปีกว่า 65.7 ล้านบาท โดยในครั้งนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ระยะทาง 540 กิโลเมตร เริ่มต้นที่ อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และเข้าเส้นชัยที่ พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จ.ชลบุรี ซึ่งการแข่งขันได้รับการรับรองจาก องค์กรนกพิราบแข่งระดับโลก FCI (FCI Racing Pigeons Grandprix) โดยมี นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายณรงค์ เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ นายสิริเดช โรจนารุณ กรรมการบริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จำกัด นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ พร้อมผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน นักเลี้ยงนกจากทั่วโลกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งมากกว่าทุกปี ซึ่งในปีนี้ทุบสถิติมีนกพิราบเข้าแข่งกว่า 12,178 ตัว จาก 59 ประเทศทั่วโลก
ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีม ALHAARITH จากประเทศคูเวต สามารถบินเข้ากรงเป็นตัวแรก เมื่อเวลา 12:39.18.25 น. ใช้เวลา 5 ชั่วโมง 24 นาที 18 วินาที คว้าแชมป์ได้สำเร็จ พร้อมครองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเงินรางวัล 7 ล้านบาท ขณะที่รองแชมป์ ทีม GREG ROCKETS จากประเทศโปแลนด์ ถึงกรงเวลา 12:39:21.11 น. รับเงินรางวัล 2.5 ล้านบาท ส่วนอันดับ 3 ทีม BADER AL-JEWESSRY จากประเทศคูเวต ถึงกรงเวลา 12:39:22.44 น. รับรางวัล 1.25 ล้านบาท ขณะที่นกไทย ทีม PRUKSA LOFT 145 เข้าอันดับที่ 9 ถึงเวลา 12:39:28.25 น.
นายสิริเดช โรจนารุณ กรรมการบริษัท พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จำกัด หรือ PIPR ในฐานะประธานการแข่งขันฯ กล่าวว่า การจัดการแข่งขันในปีนี้นับเป็นวาระครบรอบ 10 ปีของเวทีนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยา พร้อมแสดงความยินดีกับนกพิราบจากประเทศคูเวต ที่สามารถคว้าแชมป์ประจำปีนี้ไปครองได้อย่างสมศักดิ์ศรี โดยตลอดการแข่งขันได้รับการตอบรับอย่างคึกคักจากนักเลี้ยงนกทั่วโลก ทั้งการส่งนกเข้าร่วมแข่งขันและการเดินทางมาร่วมลุ้นผลในรอบชิงชนะเลิศ ขณะเดียวกัน ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานยังสามารถติดตามการถ่ายทอดสดตั้งแต่จุดปล่อยนกจนถึงเส้นชัย รวมถึงพิธีรับถ้วยพระราชทาน ผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ pattayaoneloftrace ซึ่งในปีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความสำเร็จ ด้วยจำนวนนกเข้าแข่งขันสูงถึง 12,178 ตัว จาก 59 ประเทศทั่วโลก สะท้อนการเติบโตและความนิยมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกปี
นายสิริเดชกล่าวว่า การแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติ พัทยา เป็นการแข่งขันแบบ One Loft Race คือ เป็นการแข่งขันที่เลี้ยงนกพิราบไว้อยู่ในกรงเดียวกัน นกทุกตัวจะได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน โดยแบ่งเป็นระยะทางดังนี้ จุดที่ 1 ระยะทาง 245 กม. จาก อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ถึง พัทยา แข่งเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ผลการแข่งขันอันดับ 1 ได้แก่ ทีม AL-HAZM LOFT จากประเทศ กาตาร์ จุดที่ 2 ระยะทาง 285 กม. จาก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ถึง พัทยา แข่งเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2568 ผลการแข่งขันอันดับ 1 ได้แก่ ทีม TSE PING จากประเทศ จีน จุดที่ 3 ระยะทาง 330 กม. จาก อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ถึง พัทยา แข่งเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2568 ผลการแข่งขันอันดับ 1 ได้แก่ ทีม UMM BIRKA LOFT จากประเทศ กาตาร์ จุดที่ 4 ระยะทาง 440 กม. จาก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ถึง พัทยา แข่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2569 ผลการแข่งขันอันดับ 1 ได้แก่ ทีม GORAN GUSAK จากประเทศ โครเอเชีย รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ ระยะทาง 540 กม. จาก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร และเข้าเส้นชัยที่ พัทยา อินเตอร์เนชั่นแนล พีเจ้น เรซ จ.ชลบุรี นอกจากนี้ยังมีจุดแข่งขันเอ็กซ์ตร้าเรซ อีก 1 จุด จาก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ถึงพัทยา ระยะทาง 600 กม. ที่จะแข่งขันในวันที่ 20 มกราคม 2569
“ปีนี้นับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความท้าทายและความตื่นเต้นของการแข่งขันพัทยา กรังปรีซ์ ระยะทาง 540 กิโลเมตร โดยผู้ชนะเลิศไม่เพียงได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัลสูงถึง 7 ล้านบาทเท่านั้น แต่ยังมีการแข่งขันเอ็กซ์ตร้าเรซอีก 1 สนาม จากอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ถึงพัทยา ระยะทาง 600 กิโลเมตร รวมมีการแข่งขันทั้งหมด 6 สนาม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่าสูงถึง 65.7 ล้านบาท ความยิ่งใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้สะท้อนศักยภาพของพัทยาในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการแข่งขันนกพิราบนานาชาติของเอเชีย พร้อมมีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยบนเวทีโลก สำหรับการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยา ครั้งที่ 11 ได้เพิ่มความท้าทายมากขึ้นด้วยการปรับระยะทางการแข่งขันพัทยากรังปรีซ์ จาก 540 กิโลเมตร เป็น 600 กิโลเมตร และการแข่งขันเอ็กซ์ตร้าเรซ จาก 600 กิโลเมตร เป็น 630 กิโลเมตร และไฮไลท์สำคัญคือเพิ่มเงินรางวัลรวมจาก 65.7 ล้านบาท เป็น 68.19 ล้านบาท” นายสิริเดชกล่าว
สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.pattayaoneloftrace.com