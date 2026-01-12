ทีมบุกฝืดสนิท "อีเกิลส์" แชมป์เก่า จอดไวล์ด-การ์ด NFC

ซาน ฟรานซิสโก โฟร์ตีไนเนอร์ส เขี่ย ฟิลาเดลเฟีย อีเกิลส์ แชมป์เก่า ตกรอบไวลด์-การ์ด สายเอ็นเอฟซี (NFC) หลังเอาชนะไป 23-19 ศึกอเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) เพลย์ออฟ ที่สนามลินคอล์น ไฟแนนเชียล ฟิลด์ วันจันทร์ที่ 12 มกราคม ตามเวลาไทย
เกมนี้ บร็อค เพอร์ดี ควอเตอร์แบ็ก ขว้างทัชดาวน์ 4 หลา ให้ คริสเตียน แม็คแคฟฟรีย์ รันนิงแบ็ก ขึ้นนำท้ายควอเตอร์ 4 และ ซาน ฟรานซิสโก งัดแผนลูกเล่นส่งบอลแก่ จวน เจนนิงส์ ปีกนอก ขว้างทัชดาวน์ให้ แม็คแคฟฟรีย์
เจนนิงส์ อดีตควอเตอร์แบ็กระดับมัธยมปลาย เคยขว้างทัชดาวน์ลักษณะเดียวกันในเกมซูเปอร์โบว์ล แพ้ แคนซัส ซิตี ชีฟส์ ฤดูกาล 2023 และสกอร์นี้ส่งผลให้ เจนนิงส์ กลายเป็นผู้เล่นขว้างทัชดาวน์มากกว่า 1 ครั้งเฉพาะเพลย์ออฟ เช่นเดียวกับ เพอร์ดี, โจ มอนทานา และ สตีฟ ยัง
โฟร์ตีไนเนอร์ส เตรียมบุกเยือน ซีแอตเทิล ซีฮอว์กส รอบดิวิชันแนล สาย NFC ที่สนามลูเมน ฟิลด์ โดยสถิติเฮด-ทู-เฮด ชนะ 1 แพ้ 1 เท่ากันเฉพาะซีซันนี้ และบริษัทรับพนันถูกกฎหมาย ออกราคา ซีฮอว์กส เป็นต่อ 6 แต้มครึ่ง
เพอร์ดี ขว้าง 262 หลา และได้รับชัยชนะเกมเยือน ที่ฟิลาเดลเฟีย หลังแพ้แบบโชคร้ายรอบชิงชนะเลิศ สาย NFC เมื่อ 3 ซีซันก่อน เนื่องจากบาดเจ็บและไม่มีตัวเปลี่ยน
เพอร์ดี เสีย 2 อินเทอร์เซ็ปต์แก่ ควินยอน มิตเชลล์ คอร์เนอร์แบ็กดีกรี ออล-โพร แต่ อีเกิลส์ ฉวยโอกาสได้แค่ 3 แต้มจากเทิร์นโอเวอร์
ขณะเดียวกัน โฟร์ตีไนเนอร์ส จะเดินทางสู่เมืองซีแอตเทิล โดยปราศจาก จอร์จ คิตเทิล ไทต์เอนด์ตัวเก่ง ซึ่งถูกหามออกจากสนาม หลังบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายท้ายครึ่งแรก
เกมป้องกัน อีเกิลส์ เสียกระบวนเพลย์แรกของควอเตอร์ 4 เจนนิงส์ รับบอลวิ่งข้ามฟากมาด้านขวา แล้วขว้างทัชดาวน์ให้ แม็คแคฟฟรีย์ ระยะ 29 หลา เพลย์แรก ส่งผลให้ โฟร์ตีไนเนอร์ส ขึ้นนำ 17-16
อีเกิลส์ ทำได้เพียง 1 สกอร์ตลอดควอเตอร์ 4 จากฟิลด์โกลของ เจค เอลเลียตต์ ระยะ 33 หลา กลับขึ้นนำ 19-17
ฟิลาเดลเฟีย อกหักด้วยการเล่นเกมบุกแบบน่าเบื่อหน่ายของ เควิน ปาตุลโล โค้ชทีมบุก จนหมดสิทธิ์ป้องกันแชมป์ โดย เจเลน เฮิร์ต ผู้เล่นทรงคุณค่า ซูเปอร์โบว์ล ขว้างแค่ 168 หลา 1 ทัชดาวน์ และไม่สามารถทำสกอร์เพิ่ม หลังขึ้นนำ 13-10 ช่วงพักครึ่ง โดยทำระยะรวมแค่ 36 หลา จาก 16 เพลย์ ตลอดควอเตอร์ 3
เฮิร์ตส ทิ้งโอกาสเฮือกสุดท้าย โดยขว้างดาวน์ที่ 4 ต้องการ 11 หลาอินคอมพลีต (เพื่อนรับบอลไม่ได้) เหลือ 43 วินาที
ผลการแข่งขัน NFL เพลย์ออฟ รอบไวล์ด-การ์ด
สาย AFC
บัฟฟาโล บิลล์ส ชนะ แจ็คสันวิลล์ จากัวร์ส 27-24
แอลเอ ชาร์เจอร์ส แพ้ นิว อิงแลนด์ แพทริออตส์ 3-16