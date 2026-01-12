โปรไทยชวดลิฟกอล์ฟ “สาริศ-แจ๊ส” ดีสุดคว้าสิทธิเล่นอินเตอร์ ซีรีส์ฯ

ริชาร์ด ลี, บียอร์น เฮลล์เกรน และแอนโธนี่ คิม คว้าตั๋วลุย ลิฟ กอล์ฟ ฤดูกาล 2026 หลังจบในสามอันดับแรกของการแข่งขัน ลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ ที่สนามแบล็คไดมอนด์ เรนจ์ สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา ขณะที่ สาริศ สุวรรณรัตน์ และ อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ รับสิทธิเล่นอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ จากการจบอันดับ 4 และ 10 ตามลำดับ
ลิฟ กอลฟ จัดศึก ลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ แข่งขัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคมที่ผ่านมา ณ สนามแบล็คไดมอนด์ เรนจ์ ระยะ 6,933 หลา พาร์ 70 รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เพื่อคัดผู้เล่นผลงานดีสุด 3 อันดับแรก ได้สิทธิ์ไปเล่นกอล์ฟ ลีก ในปีนี้ นอกจากนี้อันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.4 ล้านบาท ขณะที่อันดับสองและสามจะได้รับเงินรางวัล 150,000 เหรียญสหรัฐ และ 100,000 เหรียญสหรัฐตามลำดับ ส่วนนักกอล์ฟที่จบในสิบอันดับแรกจะได้สิทธิลงเล่นในรายการอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ 2026 อีกด้วย
ปิดฉากการแข่งขันใช้สกอร์รวมสองรอบสุดท้ายปรากฎว่า ริชาร์ด ลี ผู้นำรอบสามจากแคนนาดา รักษาฟอร์มแรงหวดเพิ่มอีก 5 อันเดอร์พาร์ 65 จบด้วยสกอร์รวมเป็นอันดับหนึ่งที่ 11 อันเดอร์พาร์ 129 โดยมี บียอร์น เฮลล์เกรน จากสวีเดน และแอนโธนี่ คิม จากสหรัฐฯ ตามมาที่อันดับ 2 และ 3 ด้วยสกอร์ 6 อันเดอร์พาร์ 134 และ 5 อันเดอร์พาร์ 135 ตามลำดับ
ทางด้าน โปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของแชมป์อินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ สองรายการ หวดเข้ามา 2 อันเดอร์พาร์ 70 สกอร์รวมสองวัน 3 อันเดอร์พาร์ 137 รั้งอันดับ 4 ร่วม ส่วน โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ อดีตมือหนึ่งเอเชียน ทัวร์ ปี 2019 พลาดตีเกิน 2 โอเวอร์พาร์ 72 หล่นไปอยู่อันดับ 8 ร่วมด้วยสกอร์รวม 2 อันเดอร์พาร์ 138 ทั้งคู่ได้สิทธิลงเล่นในทุกรายการของอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ ปีนี้
ขณะที่นักกอล์ฟไทยอีก 3 คน รฐนน วรรณศรีจันทร์ (69) สกอร์รวม 1 อันเดอร์พาร์ 139 จบอันดับ 15, สดมภ์ แก้วกาญจนา (69) สกอร์รวม 2 โอเวอร์พาร์ 142 อยู่อันดับ 16 ร่วม และ แดนไท บุญมา (77) สกอร์รวม 13 โอเวอร์พาร์ 153 รั้งอันดับ 22