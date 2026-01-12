"ช้างศึก" เจ๊า "อิรัก" 1-1 ลุ้นเข้ารอบเกมสุดท้าย ศึก U23 ชิงแชมป์เอเชีย

วันที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 21.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ณ ปรินซ์ ไฟซอล บิน ฟาฮัด สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม ประเทศซาอุดีอาระเบีย การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มดี นัดที่สอง ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ลงสนามพบกับ อิรัก รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี
โดยในเกมแรกที่ผ่านมา ทีมชาติไทย U23 แพ้ ออสเตรเลีย U23 ไปด้วยสกอร์ 1-2 ขณะที่ อิรัก U23 เสมอกับ จีน U23 มาด้วยสกอร์ 0-0
ซึ่งเกมนี้ "โค้ชวัง" ธวัชชัย ดำรงอ่องตระกูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน ปรับทัพเล็กน้อย ส่ง ธีรภัทร ปรือทอง คอยสร้างสรรค์เกมรุกสนับสนุนสามประสานในแดนหน้าอย่าง ชวัลวิทย์ แซ่เล้า, อิคลาส สันหรน และ ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย เป็นหน้าเป้า
เริ่มเกมมาเพียง 4 นาที ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูขึ้นนำ จากลูกฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษ ธีรภัทร ปรือทอง ได้ยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งหลุดกรอบออกไปนิดเดียว
ต่อมานาทีที่ 15 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูขึ้นนำอีกครั้ง จากลูกโต้กลับ ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย เปิดบอลมาให้ ชวัลวิทย์ แซ่เล้า ได้ล้มตัวยิงด้วยซ้ายเฉียดเสาออกไปอย่างน่าเสียดาย
จากนั้นนาทีที่ 27 อิรัก มาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากลูกจุดโทษที่ นาธาน เจมส์ ไปทำฟาวล์ มุสตาฟา นาวาฟ ในกรอบเขตโทษ และเป็น อามูรี ไฟซาล รับหน้าที่สังหารไม่พลาดยิงเข้าประตูไป และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
ครึ่งหลัง ไทย เปลี่ยนผู้เล่นครั้งแรก ส่ง จิตติพัฒน์ วะสูงเนิน และ ปริพรรษ์ วงษา ลงมา แทน ธีรภัทร ปรือทอง และ นาธาน เจมส์
ถัดมานาทีที่ 48 ไทย มีโอกาสลุ้นยิงประตูตีเสมอ จากลูกเตะมุม ชวัลวิทย์ แซ่เล้า เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึง ปริพรรษ์ วงษา ได้โหม่งที่เสาแรกบอลหลุดกรอบออกไป
ต่อมานาทีที่ 75 ไทย ได้จังหวะลุ้นยิงประตูตีเสมออีกครั้ง อิคลาส สันหรน พาบอลขึ้นมาก่อนโดนผู้เล่นอิรักสกัดมาเข้าทาง จิตติพัฒน์ วะสูงเนิน ได้ยิงไกลด้วยซ้ายหน้ากรอบเขตโทษบอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูอิรัก รับกระฉอกก่อนตามมาเก็บเอาไว้ได้
นาทีที 78 ไทย เปลี่ยนผู้เล่นคนที่สาม ส่ง ชินเงิน ภู่ต้นหยง ลงสนามมาเล่นแทน ชวัลวิทย์ แซ่เล้า
ก่อนที่นาที 85 ไทย ตามตีเสมอเป็น 1-1 ปริพรรษ์ วงษา เปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษมาถึง ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย เอาบอลลงก่อนยิงไปติดผู้เล่นอิรัก มาเข้าทาง ชินเงิน ภู่ต้นหยง ตามซ้ำเข้าไป
ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่ม จบเกม ทีมชาติไทย U23 เสมอกับ อิรัก U23 ไปด้วยสกอร์ 1-1 ทำให้ผ่านไปสองนัดมีอยู่หนึ่งคะแนน ส่วนผลอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน จีน U23 ชนะ ออสเตรเลีย U23 ด้วยสกอร์ 1-0
โปรแกรมนัดต่อไปของ ทีมชาติไทย U23 จะลงสนามพบกับ จีน U23 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี 2026 รอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มดี นัดที่สาม ณ อัล ชะบ๊าบ คลับ สเตเดียม ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในวันที่ 14 มกราคม 2569 เวลา 18.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง YouTube : BG SPORTS
รายชื่อ 11 ตัวจริง
สพล น้อยวงษ์, อูแซมมา เทียงคาม, นาธาน เจมส์, สิทธา บุญหล้า, ธนาวุฒิ โพธิ์ชัย, ชวัลวิทย์ แซ่เล้า, ธีรภัทร ปรือทอง, วิชั่น อินอร่าม, พิชิตชัย เศียรกระโทก (C), อิคลาส สันหรน, ชมพัฒน์ บุญเลิศ (GK)