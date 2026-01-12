เด็กหาดใหญ่จารึกประวัติศาสตร์ คว้ารองแชมป์ “สึบาสะ คัพ” สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีฟุตบอลเยาวชนนานาชาติ

ทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในฐานะตัวแทนประเทศไทย สร้างผลงานน่าประทับใจบนเวทีระดับเอเชีย ด้วยการคว้าตำแหน่ง รองชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จสำคัญของเยาวชนไทย ที่สามารถสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศ
ผลงานครั้งนี้ยังถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลเยาวชนไทย เมื่อทีมจากจังหวัดสงขลาเป็น ทีมจากต่างประเทศทีมแรกที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน และสามารถทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมคว้าอันดับ 2 ของรายการได้สำเร็จ ท่ามกลางการเข้าร่วมของทีมเยาวชนชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น
เส้นทางสู่ตำแหน่งรองแชมป์ของทัพแข้งจิ๋วสงขลา เต็มไปด้วยผลงานที่น่าจดจำ โดยในรอบแรกสามารถเอาชนะ มุซาชิ เอฟซี 1-0 และ คัตซุชิกะ ซีเล็กต์ 2-0 ก่อนจะสร้างผลงานสุดยอดในรอบรองชนะเลิศ ด้วยการเอาชนะทีมเยาวชนบาร์เซโลน่า ประจำประเทศญี่ปุ่น BARÇA Academy Katsushika 1-0 จากจุดโทษประตูชัยของ นนทพัทธ์ หมาดหมีน
แม้ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมเยาวชนสงขลาจะพยายามอย่างเต็มที่ แต่ไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของ มัลวา เอฟซี ก่อนพ่ายไปด้วยสกอร์ 0-4 อย่างไรก็ตาม ผลการแข่งขันที่เด็กๆจากสงขลา ได้สร้างไว้ตลอดทัวร์นาเมนต์ ซึ่งได้รับคำชื่นชมจากผู้จัดการแข่งขันและผู้ชมในสนามเป็นอย่างมาก
ความพิเศษของการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรายการนี้ ยังอยู่ที่การได้รับเกียรติจาก อาจารย์โยอิจิ ทาคาฮาชิ ผู้สร้างสรรค์มังงะฟุตบอลระดับตำนาน “กัปตันสึบาสะ” มาร่วมทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และเดินทางมามอบเหรียญรางวัลให้กับทีมเยาวชนจังหวัดสงขลาด้วยตนเองในพิธีปิด ถือเป็นเกียรติและประสบการณ์อันล้ำค่าสำหรับเยาวชนไทย
ทั้งนี้ คณะนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดสงขลาจะร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงโตเกียว ในวันที่ 12 มกราคม 2569 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและเปิดมุมมองการเรียนรู้นอกสนามแข่งขัน ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย