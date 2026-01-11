ส.กีฬาทางน้ำฯ รอความชัดเจนจาก อลป.ไทย ก่อนกางแผนเตรียมเอเชียนเกมส์

ส.กีฬาทางน้ำฯ รอความชัดเจนจากคณะกรรมการโอลิมปิคฯ และ กกท. ก่อนกางแผนเตรียมเอเชียนเกมส์ เนื่องจากทุกกีฬาถูกญี่ปุ่นตีกลับมาให้พิจารณากันใหม่ รวมถึงงบประมาณเตรียมเอเชียนเกมส์เพียง 226 ล้านบาท ทั้งนี้ยังยืนพื้นที่กลุ่มนักกีฬาของสมาคมที่ได้เหรียญทองซีเกมส์ก่อน
“โค้ชตึก” นายธนาวิชญ์ โถสกุล เลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปี 2569 มีการแข่งขันเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 20 ที่นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าภาพยังไม่คอนเฟิร์มจำนวนนักกีฬาทั้งหมดทั่วเอเชีย เพราะรายชื่อนักกีฬาที่ส่งไปนั้นมากเกินกว่าที่เจ้าภาพจะรับรองได้ ทำให้ทั้งหมดถูกตีกลับมาให้แต่ละประเทศพิจารณากันอีกครั้ง
ในส่วนของไทยนั้นทางคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยได้กลับมาทบทวนและจะส่งรายชื่ออีกครั้งภายในวันที่ 31 ม.ค.นี้ โดยมีกรอบงบประมาณจาก กกท.จำนวน 226 ล้านบาทเศษ ซึ่งเป็นจำนวนงบที่น้อยมากหากเทียบกับซีเกมส์ และที่ประชุมได้เลือกไว้ 10 กีฬา อย่างไรก็ตามทาง ผศ.พิมล ศรีวิกรณ์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคฯ ยืนยันว่าจะต้องมากกว่า 10 ชนิดกีฬา และหากได้จำนวนนักกีฬาที่แท้จริงแล้วก็จะต้องหาทางผลักดันงบประมาณการเตรียมทีมให้มากกว่านี้
นายธนาวิชญ์ โถสกุล ยังเผยต่อว่า ในส่วนของสมาคมกีฬาทางน้ำฯ ก็จะพิจารณาจากผลงานเหรียญทองซีเกมส์ก่อน แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ ต้องรอคณะกรรมการโอลิมปิคฯประกาศ เนื่องจากมีกรณีของทีมบาสเกตบอล ที่ผ่านการควอลิฟายแข่งเอเชียนเกมส์ แต่ผลงานซีเกมส์ได้เหรียญเงิน และยังไม่ถึงอันดับ 6 เอเชียนเกมส์ ที่กำลังอยู่ในช่วงพิจารณา
“ตอนนี้ทางโอลิมปิคไทย ยังไม่ยืนยันจำนวนนักกีฬาที่สมาคมส่งไป รวมถึงงบประมาณเอเชียนเกมส์ที่น้อยมากกับการเตรียมทีม ทำให้สมาคมต้องรอความชัดเจนจากโอลิมปิคไทยและกกท. ว่าจะได้งบประมาณในการเก็บตัวกีฬาเดือน แต่เราก็ได้เตรียมไว้บ้างแล้วในกลุ่มของนักกีฬาที่ผ่านเกณฑ์เหรียญทองซีเกมส์“ นายธนาวิชญ์ กล่าว