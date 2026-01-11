“จุมพล” พร้อมไปต่อกับศึกเวิลด์ฯยู-18 ที่ไทนเป็นเจ้าภาพ แต่ชู 2 เงื่อนไขถึง ส.ไอซ์ฮอกกี้

เจ้าของลานเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศไทย และ เด็กๆเยาวชน ยู-18 ให้จัดแข่งไอซ์ฮอกกี้เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวิชั่น 3 ประเภททีมหญิง ระหว่างวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ.2569 ที่ลานได้ แต่มีเงื่อนไขถึงสมาคมฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทย 2 ข้อ
โดย นายจุมพล ครุศักดาพงศ์ เจ้าของลานไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไอซ์ฮอกกี้ อารีน่า ได้โพสต์ผ่านเฟสบุ๊กส่วนตัวว่า
“ตามที่มีการเคลื่อนไหวตลอดช่วง2-3วันที่ผ่านมา ของสมาคม โดยการทำหนังสือมาเพื่อข่มขู่ หรือ จับมือร่วมกับ ผู้ปกครองบางคนที่คอยประจบประแจง พยายามใช้กระแสสังคมเรื่องสิทธิของเยาวชนมากดดันทางลาน ทางผมได้ลง อธิบายเป็นระยะในพื้นที่ส่วนตัวไปแล้ว อย่างไรก็ดี วันนี้ ทางผมได้ ตัดสินใจที่จะพยายามหาทางออก ที่ดีที่สุด เพื่อให้น้องๆและรวมถึงผู้ปกครองหลายๆคนที่ฝึกซ้อมประจำอยู่ที่ลาน และเป็นครอบครัวที่น่ารัก ได้มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมนี้ โดยการยื่นข้อเสนอ จำนวน 2 ข้อ ไปยังสมาคม ได้แก่”
“1.ทางลานขอให้ทางสมาคม เคลียร์ค่าใช้จ่ายต่างๆที่คงค้างกับทางลานมาในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาก่อน รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดการแข่งขันในครั้งนี้”
“2.ขอให้ทางสมาคมส่งคนอื่นมาประสานงานกับทางลานแทนตลอดช่วงการจัดแข่ง ซึ่งจริงๆแล้วตลอด2-3ปีที่ผ่านมา ทางลานก็ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ มาหลายรายการโดยที่ทางสมาคมก็ไม่ได้เข้ามาช่วยเหลืออะไรอยู่แล้ว”
“ทั้งนี้ขอให้สมาคมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เสนอไปให้แล้วเสร็จภายในวันที่15 มกราคมนี้ เนื่องจากจะเหลือเวลาอีกเพียง 2 สัปดาห์เท่านั้นก่อนเริ่มทัวร์นาเมนท์ และทางลานก็มีลูกค้าที่ประสงค์จะจองเวลาล่นในช่วงเวลาดังกล่าวเหมือนกัน”