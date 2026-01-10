xs
“เฮียต่าย” ปลื้มแฟนบาสพุ่งทำสถิติ ลั่นปี 2569 สานต่อลุยโอลิมปิก จัดศึกโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย ออกมากล่าวสรุปถึงผลงานที่โดดเด่นของสมาคมฯ ในการทำงานปี 2568 ที่ผ่านมาว่า รายการใดปังจนสร้างความคึกคักให้กับวงการบาสเกตบอลในประเทศไทยกันบ้าง รวมถึงไฮไลต์สำคัญในปี 2569 นี้มีอะไรให้แฟนๆ ยัดห่วงไทยคอยติดตาม

ประมุขบาสเกตบอลไทย กล่าวว่า สำหรับปี 2568 ที่ผ่านมาเราสามารถสร้างประชากรด้านกีฬาบาสเกตบอลขึ้นมาประดับวงการได้อย่างคึกคัก ไม่ว่าจะเป็นฝั่งนักกีฬาหรือฐานผู้ชม ในส่วนของนักกีฬานั้น ไล่ไปตั้งแต่การที่เราจัดแข่งขันรายการบาสเกตบอล 3x3 ทีโอเอ ทั่วประเทศ เรามีทีมร่วมแข่งขันรวมแล้วกว่า 2,500 ทีม จาก 14 จังหวัด ที่สมาคมฯ เดินทางไปจัด รวมแล้วมีนักกีฬาจำนวน "มากกว่าหมื่นคน" ซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดนับตั้งแต่ประเทศไทยจัดรายการบาสฯ มา หรือไม่แน่ว่าจะเป็นจำนวนที่เยอะที่สุดในโลกด้วยซ้ำไป สำหรับการจัดงานบาสฯ ในประเทศตัวเอง ปีที่ผ่านมาเรายังมีส่วนร่วมกับการจัดบาสเกตบอลระดับยุวชนของประเทศ ทั้งรายการ ทีโอเอ และ วายบีแอล ซึ่งเด็กสุดที่เข้าร่วมนั้นอายุเพียง 9 ขวบ

"ส่วนด้านฐานคนดูเฉพาะในสนามนั้น ปีที่แล้วเราทำลายสถิติคนดูในอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติตลอดทั้งปี ตั้งแต่การเป็นเจ้าภาพรายการฟีบ้าเอเชีย ที่ต้อนรับ ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย หรือจะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ เราเห็นภาพที่มีคนเข้ามาดูบาสฯ ทั้งในและนอกสนามร่วมหมื่นคน อย่างที่ประวัติศาสตร์วงการไม่เคยเกิดขึ้น เรื่องนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่าบาสเกตบอลไทยมีกระแสที่กลับมาคึกคักอีกครั้งมากกว่าหลายสิบปีที่ผ่านมา นักกีฬา โค้ช หรือคนในวงการที่เกษียณไปแล้วก็กลับมาช่วยดันวงการกันหมด" เฮียต่าย กล่าว

ด้านผลงานที่โดดเด่นของระดับทีมชาติไทยนั้น เฮียต่าย กล่าวว่า ในส่วนของรายการฟีบ้าเอเชีย ทีมชายอันดับพุ่งสูงขึ้นอย่างน่าประทับใจ ส่วนทีมหญิงสามารถไปคว้าอันดับ 3 ของดิวิชั่นบีมาได้ ก็ถือว่ามีผลงานที่ยอดเยี่ยมกันทั้งสองทีมในปีที่แล้ว ส่วนมหกรรมซีเกมส์ที่แม้เราจะได้มาเพียงเหรียญทองเดียว แต่บาสฯ ไทยเราก็ถือว่าสร้างประวัติศาสตร์เข้าชิงชนะเลิศเหรียญทองได้ทั้ง 4 ทีม 4 อีเวนต์ 3x3 ชาย-หญิง และ 5x5 ชาย-หญิง เป็นครั้งแรก อีกหนึ่งเรื่องน่ายินดีคือเราทำให้การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ผู้สนับสนุนสำคัญของสมาคมฯ ได้ประทับใจกับการที่เรามีแชมป์ของลีกสูงสุดของประเทศหรือ บีทีแอล ไปแข่งขันในระดับโลกต่อได้ เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศและกกท.ด้วย

ในส่วนของไฮไลต์ที่น่าสนใจในปี 2569 นี้ นายกสมาคมฯ ยัดห่วงเผยว่า ในช่วงเดือนมีนาคมประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพรายการใหญ่ก็คือ 3x3 แชมเปี้ยนคัพ รายการ 3x3 ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่แชมป์ 3x3 จากทุกทวีปจะต้องเดินทางมาแข่งที่ประเทศไทย และทีมชาติไทยก็ได้เข้าร่วมด้วยในฐานะไวลด์การ์ดเจ้าภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อโอกาสลุ้นโควต้าเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ ปี 2028 ที่ประเทศสหรัฐฯ

เฮียต่าย ยังกล่าวต่ออีกด้วยว่า ปี 2569 ยังมีรายการสำคัญให้แฟนๆ บาสฯ ไทยได้ติดตามอีกมากมาย อาทิ การส่งทีม 3x3 หญิงทีมชาติไทยไปแข่ง 6-7 สนามทั่วโลกเพื่อลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกมส์, รายการเอเชียนบีชเกมส์ที่จะส่งทีมชาติชุดใหญ่แข่งขัน, รายการฟีบ้าเอเชียของทีมชาติไทยชดใหญ่รอบแรกๆ และสมาคมฯ ก็กำลังจะยื่น Bid เพื่อขอเป็นเจ้าภาพในช่วงรอบที่สองเช่นเดิม, การเป็นเจ้าภาพรายการบาสเกตบอลเยาวชน 18 ปีชิงแชมป์เอเชีย, สมาคมฯ กำลังเตรียมร่วมงานกับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ในการจัดรายการแข่งขันสำหรับเยาวชนทั่วประเทศไทยขึ้นมาอีกหนึ่งรายการ และช่วงปลายปีก็เป็นช่วงเวลาของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ 2026 ที่ประเทศญี่ปุ่น

"สุดท้ายนี้อยากฝากแฟนๆ กีฬาบาสเกตบอลไทยในปี 2569 นี้ว่า 3-4 ปีหลังมานี้ทางสมาคมฯ พยายามอย่างหนักให้วงการบาสฯ กลับมาคึกคักอีกครั้ง ภาพที่เราเห็นมีแฟนกีฬาเข้าไปชมเกมในอาคารนิมิบุตร 5,600 กว่าคน ฝั่งนอกสนามอีก 4,300 กว่า คน รวมแล้วร่วมหมื่นนั้นไม่ได้สร้างได้ในวันเดียว จึงอยากขอให้แฟนๆ ทุกคนให้กำลังใจวงการบาสฯ ไทยแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เราจะหาของขวัญเหมือนกับที่เราทำให้แฟนๆ ได้เห็นที่ผ่านมานี้อีกเรื่อยๆ และของขวัญมันก็จะใหญ่ขึ้นๆ ไปอีกแน่นอนครับ" "เฮียต่าย" นิพนธ์ ชวลิตมณเฑียร นายกสมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย
