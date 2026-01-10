กกท.พร้อมร่วมงานรัฐบาลทุกชุด หวังแก้กฎหมาย-ปรับโครงสร้างบอร์ดกีฬา แก้ปัญหาติดขัดการทำงาน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. พร้อมร่วมกันทำงานกับรัฐบาลทุกชุด ระบุสิ่งที่รัฐวิสากิจ อย่าง กกท. อยากร่วมกันทำกับรัฐบาลชุดใหม่ คือการปรับโครงสร้างและกฎหมายการบริหารกกท. ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจให้มีความคล่องตัวในการบริหารงานมากขึ้น หลังที่ผ่านมาอิงตัวบุคคลที่ทำงานการเมือง มาทำหน้าที่ในตำแหน่งบอร์ด จนทำให้หลายครั้งเมื่อเกิดปัญหาทางการเมือง การบริหารงานกีฬาก็ได้รับผลกระทบ และเกิดปัญญาสุญญากาศตามไปด้วย
ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569 จะมีการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศไทย ซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลานี้เป็นไปในทิศทางที่ดี เพราะตนเองเห็นหลายพรรคการเมืองให้ความสำคัญ และมีนโยบายด้านกีฬาออกมา ซึ่งก็จะต่างกับครั้งที่ผ่านๆมา ซึ่งจะยังไม่เห็นชัดมากนัก ซึ่งกกท.ก็พร้อมทำงานกับรัฐบาลทุกชุด เพื่อขับเคลื่อนวงการกีฬาไทยให้เดินหน้าต่อไป
ผู้ว่าการกกท.เผยอีกว่า สิ่งที่การกีฬาแห่งประเทศไทยอยากจะทำร่วมกับคณะทำงานรัฐบาลชุดต่อไป ก็คือการแก้เรื่องของโครงสร้างและกฎหมาย เพราะแทบจะไม่เห็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจใด ที่ประธานบอร์ดเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งเมื่อดูตำแหน่งต่างๆตามโครงสร้างทางกฎหมายของเรา เมื่อโครงสร้างเป็นแบบนี้ เมื่อเกิดปัญหาทางการเมือง ก็อาจจะทำให้เป็นอุปสรรค และขาดความต่อเนื่องในการทำงาน เพราะหลายเรื่องต้องรอการตัดสินใจจากฝ่ายการเมือง ซึ่งก็ทำให้เมื่อเกิดปัญหาเปลี่ยนผ่านรัฐบาลอย่างที่ผ่านมา จึงมีการติดขัดและการทำงานสะดุด
”ผมก็ยังมีความมั่นใจว่า เมื่อพรรคการเมืองต่างๆ ได้เข้ามาให้ความสำคัญเรื่องกีฬา และทำความเข้าใจในบริบทของกีฬามากขึ้น ผมก็เชื่อว่าความต่อเนื่องของการบริหารงานน่าจะดีขึ้น ซึ่งก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการเมืองปฏิเสธไม่ได้ในการที่จะมีปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในบางครั้งการที่ไม่มีการประชุมนานๆหลายเดือนส่งผล เพราะในส่วนกีฬาต้องยอมรับว่ารอไม่ได้ อย่างไรก็ตาม ผมยังเชื่อมั่นว่า พรรคที่จะเข้ามา หลายๆพรรคเริ่มเห็นปัญหาเรื่องของกีฬา ก็เชื่อว่าแนวโน้มในการบริหารงานแทำงานน่าจะดีขึ้นครับ“