5 โปรไทยผ่านเข้ารอบชิงตั๋ว ลิฟ กอล์ฟ 2026

สดมภ์ แก้วกาญจนา, แดนไท บุญมา, อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์, สาริศ สุวรรณรัตน์ และรฐนน วรรณศรีจันทร์ เป็นห้านักกอล์ฟไทยที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นสองวันสุดท้ายศึก ลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ หลังทำอันดับติดท็อป 20 ในรอบสอง ที่สนามแบล็คไดมอนด์ เรนจ์ ในฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา
ลิฟ กอลฟ จัดศึก ลิฟ กอล์ฟ โปรโมชั่นส์ แข่งขัน 4 วัน ระหว่างวันที่ 8-11 มกราคมนี้ ที่สนามแบล็คไดมอนด์ เรนจ์ ระยะ 6,933 หลา พาร์ 70 รัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เพื่อคัดผู้เล่นผลงานดีสุด 3 อันดับแรก ได้สิทธิ์ไปเล่นกอล์ฟ ลีก ในปีนี้ โดยอันดับหนึ่งจะได้รับเงินรางวัล 200,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 6.4 ล้านบาท ขณะที่อันดับสองและสามจะได้รับเงินรางวัล 150,000 เหรียญสหรัฐ และ 100,000 เหรียญสหรัฐตามลำดับ
หลังจบรอบสองปรากฏว่า โปรเพชร-สดมภ์ แก้วกาญจนา นักกอล์ฟไทยในดีพีเวิลด์ ทัวร์ คนล่าสุด ทำผลงานดีสุดในกลุ่มผู้เล่นไทย ทำ 6 เบอร์ดี้ เสีย 2 โบกี้ จบ 18 หลุมเข้ามา 4 อันเดอร์พาร์ 66 อยู่ในกลุ่มสี่อันดับแรก โดยมีสกอร์เท่ากับ บียอร์น เฮลล์เกรน จากสวีเดน และริชาร์ด ที.ลี จากแคนาดา ตามหลัง จุงฮุน วัง จ่าฝูงจากเกาหลีใต้ ซึ่งนำเดี่ยวที่ 5 อันเดอร์พาร์ 65 เพียงสโตรคเดียว
ทางด้านสองโปรแถวหน้าจากอินเตอร์เนชั่นแนล ซีรีส์ 2025 อย่าง แดนไท บุญมา กับ โปรแจ๊ส-อติวิชญ์ เจนวัฒนานนท์ มืออันดับ 11 และ 17 ของตารางคะแนนสะสม และโปรเซฟ-สาริศ สุวรรณรัตน์ เจ้าของสองแชมป์เอเชียน ทัวร์ หวดเข้ามาคนละ 3 อันเดอร์พาร์ 67 รวมถึง โปรฟลุ๊ค-รฐนน วรรณศรีจันทร์ ดีกรีแชมป์เอเชียน ทัวร์ 3 รายการ ตามมาที่ 2 อันเดอร์พาร์ 68 อยู่ในกลุ่มท็อป 20 ผ่านเข้าไปเล่นสองวันสุดท้าย
ขณะที่ สุธีพัทธ์ ประทีปเธียรชัย, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์ และปวิธ ตั้งกมลประเสริฐ ตีเกินคนละ 1 โอเวอร์พาร์ 71 ไม่ผ่านเข้ารอบ หลังทัวร์นาเมนท์ตัดตัวผู้เล่นที่สกอร์ 1 อันเดอร์พาร์ 69 โดยมีผู้เล่นผ่านเข้าสู่สองวันสุดท้ายได้ 22 คน ทั้งนี้หลังจบรอบสองจะรีเซ็ตสกอร์ โดยจะรวมสกอร์รอบสามและรอบสี่ ซึ่งนักกอล์ฟผลงานดีสุด 3 คนอันดับแรกจะได้สิทธิ์ไปเล่นลิฟ กอล์ฟ ลีก 2026 ต่อไป