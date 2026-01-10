วินด์เซิร์ฟพร้อมส่ง 4 ดาวรุ่งล่าทองเอเชียนบีชเกมส์ที่จีน

ทีมโต้คลื่นไทยเตรียมส่ง 4 ดาวรุ่ง “วชิรวิทย์-รัชชานนท์-ชนัฐกานต์-วรรณิดา” ล่าเหรียญรางวัล “เอเชียนบีชเกมส์” ที่เมืองซานยา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 โดยทีมจะจัดโปรแกรมส่งฝึกซ้อมที่เมืองไหโข่ว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อด้วยแข่งขันรายการไอคิวฟอยล์ ยุวชนและเยาวชน อินเตอร์เนชั่นแนล เกมส์ ที่เมืองกาดิซ ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 1-16 มีนาคม 2569 พัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมฯ มุ่งมั่นเต็มที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาครองให้ได้อีกครั้งในรอบ 12 ปี
นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ เลขาธิการสมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลอดทั้งปี พ.ศ.2568 ที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้ส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติ ทั้งในทวีปยุโรปและเอเชียอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาให้แข็งแกร่งมากขึ้น ผลงานภาพรวมถือว่าค่อนข้างพอใจ โดยประเภทไอคิวฟอยล์ สามารถติดกลุ่มโกลด์ ฟรีท ได้ในหลายรายการ รวมทั้งประเภทเทคโน 293 พลัส รุ่นโอเพ่น ”จ่ายิม” จ่าเอก นาวิน สิงสาท ได้อันดับ 3 ศึกวินด์เซิร์ฟชิงแชมป์โลก อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าเสียดายในมหกรรมซีเกมส์ ครั้ง 33 ที่ประเทศไทย ไม่สามารถคว้าทั้งหมด 4 เหรียญทอง ได้ตามเป้าหมาย โดยทำได้ 3 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ทางสมาคมฯ เตรียมนำข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป
สำหรับโปรแกรมฝึกซ้อมและแข่งขันในช่วงต้นปี พ.ศ.2569 สมาคมฯ จะมุ่งเน้นไปที่มหกรรมกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ที่เมืองซานยา ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 22-30 เมษายน 2569 ชิงชัย 2 เหรียญทอง ได้แก่ ไอคิวฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี ชาย และ ไอคิวฟอยล์ รุ่นอายุไม่เกิน 21 ปี หญิง โดยเตรียมส่งนักกีฬาดาวรุ่งลงชิงชัยรวม 4 คน ดังนี้ ประเภทไอคิวฟอยล์ เยาวชนชาย ได้แก่ วชิรวิทย์ ทนอุป, รัชชานนท์ ขุนเจ๋ง และ ประเภทไอคิวฟอยล์ เยาวชนหญิง ชนัฐกานต์ เจริญสุข, วรรณิดา วินทะชัย
พร้อมกันนี้ สมาคมฯ วางแผนส่งนักกีฬาทั้ง 4 คนลงฝึกซ้อมและแข่งขันในต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ประเดิมด้วยการลงฝึกซ้อมที่เมืองไหโข่ว ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 19 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2569 ต่อด้วยแข่งขันรายการไอคิวฟอยล์ ยุวชนและเยาวชน อินเตอร์เนชั่นแนล เกมส์ ที่เมืองกาดิซ ประเทศสเปน ระหว่างวันที่ 1-16 มีนาคม 2569 จากนั้นจะเดินทางกลับประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเดินทางไปแข่งขันจริง
“นับเป็นการกลับมาแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์อีกครั้งในรอบ 10 ปี หลังครั้งล่าสุดจัดที่เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม เมื่อปี ค.ศ.2016 โดยครั้งนั้นไม่มีการบรรจุกีฬาวินด์เซิร์ฟร่วมชิงชัย โดยครั้งสุดท้ายที่มีบรรจุกีฬาวินด์เซิร์ฟ เมื่อปี ค.ศ.2014 ที่ จ.ภูเก็ต เป็นเจ้าภาพ หนนั้นทีมโต้คลื่นไทยคว้ามา 2 เหรียญเงิน จาก "ดาว" ศิริพร แก้วดวงงาม และ ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์ ดังนั้น ในครั้งนี้ทางสมาคมฯ จึงมีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่จะคว้าเหรียญรางวัลมาครองให้ได้อีกครั้งในรอบ 12 ปี“ นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ กล่าว