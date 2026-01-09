ทัพว่ายน้ำพาราไทย ซ้อมเข้มท้าลมหนาวโคราช หวังยึดเจ้าสระศึกอาเซียนพาราเกมส์

บรรยากาศการฝึกซ้อมของทัพนักกีฬาว่ายน้ำพาราทีมชาติไทยเป็นไปอย่างเข้มข้น ที่สระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงสู้ศึก มหกรรมกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ 20–26 มกราคมนี้
การฝึกซ้อมเป็นไปท่ามกลางอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ยเพียง 15–18 องศาเซลเซียส ภายใต้การคุมทีมของ “หมออ้น” พญ.พรระวี เพียรผดุงรัชต์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนกีฬาว่ายน้ำพาราทีมชาติไทย พร้อมด้วย “โค้ชเต้ย” สมชาย ดวงแก้ว
พญ.พรระวี เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมว่า “ช่วงนี้ที่โคราชอากาศค่อนข้างหนาว โดยเฉพาะตอนเช้า ล่าสุดอุณหภูมิลดลงไปถึงประมาณ 14 องศาเซลเซียส แต่ทุกคนก็สวมหัวใจสิงห์ ลงน้ำฝึกซ้อมกันอย่างเต็มที่ เป้าหมายของทีมคือการทำผลงานให้ดีกว่าอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเราทำไว้ 21 เหรียญทอง”
ด้าน “ฉลามบีม” เมธาสิทธิ์ นาขนานรัมย์ นักว่ายน้ำคลาส S3 เปิดเผยความรู้สึกว่า “นี่เป็นอาเซียนพาราเกมส์ครั้งแรกของผม และยังเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพด้วย รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้ติดทีมชาติไทยและได้แข่งที่บ้านเกิดของตัวเอง แม้ว่าการแข่งขันคลาส S3 ของผมจะต้องขยับขึ้นไปสู้กับคลาส S4 ที่แข็งแรงกว่า แต่ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุด ฝากพี่น้องชาวไทยช่วยส่งแรงใจเชียร์นักกีฬาคนพิการทุกคนด้วยครับ”
สำหรับ เมธาสิทธิ์ นาขนานรัมย์ วัย 19 ปี ถือเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้เพิ่งไปแข่งขันรายการ World Series ที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนเมษายน และผ่านเกณฑ์ MQS ได้สิทธิ์ไปแข่งขัน เอเชียนพาราเกมส์ 2026 ที่เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น อย่างเป็นทางการแล้ว
ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในศึกอาเซียนพาราเกมส์ 2025 จะใช้สระว่ายน้ำภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา เป็นสนามแข่งขัน โดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทั้งสิ้น 26 คน ประกอบด้วย ณันธวัฒน์ รอบคอบ, สัมปชัญญ์ สมาธิ, ชาคร แก้วศรี, ซายเค้อ ลี, เอกรินทร์ น้อยทัด, เมธาสิทธิ์ นาขนานรัมย์, พชร สิงห์มานนท์, กวีวัธน์ สิทธิชัยพรนิธิ, พสิษฐ์ ภูขามคม, จันทร์นี วงศ์นนทภูมิ, เอกพันธ์ ทรงวิเชียร, ณัฐพงศ์ วิประจง, ภูชิต อิงชัยภูมิ, ยงยุทธ ตาบทอง, พุทธิพงศ์ พัฒนศักดิ์, เตชิน ชัยแก้วเม, อัญชญา เกตุแก้ว, วิลาสินี วงศ์นนทภูมิ, มลฤดี เก่งพิลา, สุรีรัตน์ คำแก้ว, ประกายทิพย์ ไชยวงค์, เมษา ศรีจันทร์ปลิว, ปนิสา ไวยโพด, ฟ้าใส นามบุตร, พัชรินทร์ จันทร์อินทร์ และปรายฟ้า ทองเรือง