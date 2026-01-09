ดอร์น่าไม่กังวลปัญหาสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา มั่นใจศึกโมโตจีพีที่บุรีรัมย์จัดราบรื่น

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เผย ดอร์น่า สปอร์ต เจ้าของสิทธิ์ศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ โมโตจีพี ไม่กังวล ปัญหาการสู้รบกันบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา รวมถึง จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่แข่งขัน ซึ่งมีเขตแดนติดกับประเทศกัมพูชา เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทย จะบริหารจัดการ ทำให้เกิดการแข่งขันได้อย่างราบรื่น
"การแข่งขันโมโตจีพี จะจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.– 1 มี.ค.2569 ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีเขตชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา นั้น ณ เวลานี้ ทาง ดอร์น่าสปอร์ต ซึ่งเป็นเจ้าของสิทธิ์ ยังไม่ได้แสดงความกังวลอะไรมาถึงประเทศไทย แต่เขาเชื่อมั่นในประเทศไทยว่าเราจะสามารถดูแลความเรียบร้อยได้ เท่าที่คุยเขายังไม่มีอะไรที่กำชับมาเป็นพิเศษ“ ดร.ก้องศักด กล่าว