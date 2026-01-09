พลิกชีวิตนักสู้! “อาลีฟ” รับเคยคิดแขวนนวม ก่อน ONE เปลี่ยนทุกอย่าง

“อาลีฟ ส.เดชะพันธ์” กำปั้นฟอร์มแรงลูกครึ่งไทย-มาเลย์ วัย 21 ปี เผยถึงจุดหักเหชีวิตคิดแขวนนวมเมื่อครั้งที่โควิด 19 ระบาด เพราะไม่มีรายการขึ้นชก เตรียมเก็บกระเป๋ามุ่งหน้าไปหางานที่แดนจิงโจ้ ก่อนจะได้รับโอกาสชกในรายการ ONE จนทำผลงานได้ดีคว้าสัญญานักกีฬา ONE คนแรกของค่าย ส.เดชะพันธ์
“อาลีฟ” ถือเป็นนักชกรุ่นใหม่ที่ทำผลงานได้ดีใน ONE โดยชนะ 9 ครั้งจากการขึ้นชก 11 ไฟต์ ล่าสุดโชว์ชั้นเชิงเอาชนะ “รามาดาน ออนดาช” กำปั้นทะลวงวัย 19 ปีจากเลบานอนในศึก ONE Fight Night 38 เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 68 ส่งผลให้คว้าตั๋วขึ้นไปชิงแชมป์กับ “พระจันทร์ฉาย ป๋องสุพรรณ พีเค.” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.) อย่างเป็นทางการ แต่น้อยคนนักจะรู้ว่าเขาเคยเผชิญจุดหักเหจนคิดหันหลังให้วงการมวยมาแล้ว
“ตอนนั้นที่ตัดสินใจจะเลิกชกคือช่วงโควิดระบาด เพราะรายการที่เคยขึ้นชกมีน้อยลง ผมเลยคิดว่าจะไปอยู่ออสเตรเลียเพื่อหางานทำ ช่วงนั้นคุยกับที่บ้านบ่อยมากว่าจะไป ซึ่งที่บ้านบอกว่าแล้วแต่การตัดสินใจของเรา ถ้าคิดว่าไปต่างประเทศดีกว่าก็ไปเลย”
แต่ยังไม่ทันได้หันหลังให้สังเวียน “อาลีฟ” ก็ได้รับโอกาสขึ้นชกในรายการ ONE และโชว์ฟอร์มเหนือชั้นด้วยการชนะ 4 ไฟต์รวด จนคว้าสัญญานักกีฬา ONE มาครองได้เป็นคนที่ 7 ของรายการ
“พอเข้ามาชกที่ ONE เราชนะเยอะ ใน 4 ไฟต์แรก เราชนะน็อกไป 3 ครั้งก็เลยรู้สึกว่าเอาดีทางนี้ได้ ตอนนี้ผมก็ตั้งเป้าไว้ที่การชิงแชมป์อย่างเดียวเลยครับ”