สงขลาส่งแข้งจิ๋วสู่เวทีโลก! แชมป์สงขลาคัพ U12 เตรียมลัดฟ้าลุยศึก “กัปตันสึบาสะ คัพ” ที่ญี่ปุ่น

ทีมฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในฐานะแชมป์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน “สงขลาคัพ ประจำปี 2568” รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เตรียมออกเดินทางเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในวันที่ 9 มกราคม 2569
ก่อนออกเดินทาง คณะนักฟุตบอลเยาวชนจากอำเภอหาดใหญ่ได้รับเกียรติจาก นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ,นายธนิศร์ ทองสุข ดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และ นายทวีศักดิ์ อรัญดร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินทางมาร่วมส่งและให้กำลังใจนักกีฬาและคณะผู้ฝึกสอน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจ โดยได้กล่าวชื่นชมความตั้งใจและความสามารถของเยาวชนที่เตรียมไปสร้างชื่อเสียงให้จังหวัดสงขลาในระดับนานาชาติ
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน “สงขลาคัพ ประจำปี 2568” ที่ปิดฉากลงเมื่อเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมายังคงสร้างสีสัน ความคึกคัก และการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างกว้างขวาง โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ซึ่งทีมชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นครั้งแรก
นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “การที่เยาวชนสงขลาได้รับโอกาสไปแข่งขันในระดับนานาชาติ ถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัด และเป็นผลจากการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน อบจ.สงขลายังคงมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมกีฬา เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับเยาวชน”
“ขอให้เด็กๆ ทุกคนลงสนามด้วยความมั่นใจ เล่นฟุตบอลอย่างเต็มที่ สนุกกับเกม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันมีค่าจากการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ว่าจะผลการแข่งขันเป็นอย่างไร ทุกคนคือความภาคภูมิใจของชาวสงขลา”
นายธนิศร์ ทองสุข ดำรงตำแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “สงขลาคัพเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ การไปแข่งขันกัปตันสึบาสะ คัพ ที่ประเทศญี่ปุ่น จะเป็นประสบการณ์ล้ำค่าและช่วยยกระดับมาตรฐานฟุตบอลเยาวชนของจังหวัดในระยะยาว”
“ขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด มีน้ำใจนักกีฬา เคารพกติกา และเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง ประสบการณ์จากเวทีนานาชาติครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางฟุตบอลของเด็กๆ ทุกคน”
ขณะที่ นายทวีศักดิ์ อรัญดร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “เด็กๆ ชุดนี้คือความหวังและความภาคภูมิใจของชาวสงขลา การได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ ถือเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน ขอให้ทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เล่นฟุตบอลด้วยหัวใจ มีวินัย และมีน้ำใจนักกีฬา”
สำหรับ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนนานาชาติรายการ “กัปตันสึบาสะ คัพ” มีกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10–11 มกราคม 2569 เปิดโอกาสให้นักเตะเยาวชนจากหลายประเทศได้ลงสนามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และพัฒนาทักษะฟุตบอลในระดับสากล ก่อนที่คณะนักกีฬาเยาวชนจากจังหวัดสงขลาจะร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาและเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในกรุงโตเกียว ในวันที่ 12 มกราคม 2569 เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ด้านวัฒนธรรมและเปิดมุมมองการเรียนรู้นอกสนามแข่งขัน ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย
